Rottura con la Juventus, addio già a gennaio

La vittoria in casa contro la Lazio, giunta nel finale grazie all’autogol di Gila, ha dato grande entusiasmo in casa Juventus con i bianconeri che ora si preparano alla partita fondamentale contro l’Inter in campionato.

La squadra di Thiago Motta è al terzo posto in classifica ad un solo punto dall’Inter che affronterà nel prossimo turno di Serie A per una sfida che dirà molto dal punto di vista della lotta scudetto.

In casa bianconera è tornato grande entusiasmo con tutti i giocatori che si sentono protagonisti che nuovo progetto di Thiago Motta, pronto a coinvolgere tutti i presenti in rosa in questa prima parte di stagione. C’è anche chi però sta storcendo il naso essendo sceso in maniera netta nelle gerarchie dell’organico della Juventus, al punto di valutare un addio già durante il mercato di gennaio. Una decisione che lascerebbe sorpresi i tifosi della Juve che sperano che il caso possa presto rientrare.

Juventus, un addio sempre più probabile a gennaio: un senatore pronto a salutare

Continua a trovare poco spazio Danilo in questa prima parte di stagione. Il difensore brasiliano è ormai in fondo alle gerarchie della difesa di Thiago Motta che, nonostante l’infortunio che ha colpito Bremer, continua a lasciare spesso fuori dalla formazione titolare il calciatore brasiliano.

Un momento negativo per l’ormai ex capitano della Juventus che ha perso anche il posto in nazionale. Un motivo che starebbe portando l’ex Real Madrid e Manchester City a guardarsi intorno per valutare un percorso diverso per il proprio futuro. Classe 1991, su Danilo ci sono diverse squadre sia in Europa che altrove con il brasiliano che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Di recente il difensore avrebbe preso contatti con la Juventus per eliminare la clausola che lo vedrebbe costretto a rinnovare fino al giugno del 2026 nel caso in cui dovesse raggiungere un determinato numero di presenze in questa stagione. Una decisione che sa di volontà di cambiare aria molto presto e non è da escludere che la separazione possa arrivare già durante i mesi invernali.

E’ chiaro che, con l’infortunio di Bremer, la Juventus dovrà prima acquistare per sistemare un reparto arretrato che è in difficoltà dal punto di vista numerico. Se poi dovesse partire Danilo i difensori da portare alla corte di Thiago Motta diventerebbero due con la società che sta guardando con attenzione in casa Bologna. Il tecnico italo-brasiliano sarebbe infatti felice di avere di nuovo a disposizione sia Beukema che Lucumì, avuti a disposizione durante la sua avventura alla guida dei rossoblu.