Altro che Juventus-De Zerbi: il suo destino è segnato

Avventura ai titoli di coda per l’ormai ex conoscenza della Serie A: né Juventus né Marsiglia sembrano puntare su di lui

Tralasciando per un attimo la situazione di campo, non di certo brillante dopo la sconfitta, dolorosa, contro lo Stoccarda alla terza gara di Champions League, la Juventus deve pensare anche ad altre grane interne, come la situazione legata a Paul Pogba.

Il classe ’93, arrivato nell’estate 2022 ma praticamente mai utilizzato sin d’allora, tornerà a giocare il prossimo marzo 2025: il francese, che si sente ancora in forma nonostante l’inattività che va avanti da mesi, intende tornare a giocare ad alti livelli.

Il suo obiettivo sarebbe quello di rimanere a Torino e guadagnarsi al fiducia di Thiago Motta, obiettivo quasi impensabile al momento, visto che il tecnico non ha proprio bisogno di un calciatore come lui. Inoltre, la forma fisica non eccezionale dell’ex Manchester United potrebbe rivelarsi fin troppo scontata. Si era parlato a tal proposito anche del Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma a questo punto Paul potrebbe decidere di levare le tende in Europa e di trasferirsi altrove.

Pogba, niente Europa: si apre la pista Arabia Saudita

A questo punto ogni scenario al di fuori di quello europeo potrebbe diventare quello giusto. Anzitutto, bisogna sottolineare che il contratto ancora in essere con la Juventus dovrà essere rescisso: in tal senso, la società si sta muovendo con i suoi legali per far concludere quanto prima l’accordo.

In secondo luogo, appena Pogba sarà a tutti gli effetti uno svincolato di lusso, potrà decidere a quale squadra affidarsi. Secondo diverse fonti, come Fichajes.net, sul francese potrebbe puntare l’Al Nassr, club di Cristiano Ronaldo sempre a caccia di calciatori europei.

Il club di Riyad avrebbe fatto la sua prima mossa intrattenendo i primi rapporti con l’entourage del francese: ci sarebbe quindi una prima bozza di contratto, che si presume sia pesante dal punto di vista economico. Come altri calciatori europei finiti in Arabia Saudita, anche Pogba potrebbe a questo punto accettare le avances dei sauditi e dare una svolta alla sua carriera, finita nel dimenticatoio nelle ultime stagioni.

Pogba non gioca una partita ufficiale dal 3 settembre 2023 (match contro l’Empoli), più di un anno fa. Da allora ha vissuto un periodo abbastanza travagliato tra accuse di doping e squalifica da parte delle autorità. In totale, con la maglia bianconera, dal suo ritorno nel mercato 2022, ha giocato appena 223 minuti.