Calciomercato Juventus, erede Vlahovic in Serie A: il blitz parla francese

La Juventus guarda al colpo in attacco e sonda l’erede di Vlahovic: ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

La Juventus ha iniziato a sondare il terreno per Ange-Yoan Bonny, attaccante francese in forza al Parma, secondo quanto riportato da ‘Mirko di Natale’. Bonny, che compirà 21 anni tra due giorni, sta attirando l’attenzione di diversi top club in Italia grazie alle sue prestazioni brillanti.

Bonny è uno dei talenti emergenti più interessanti, e il club bianconero lo tiene d’occhio per la sessione di mercato di gennaio. Non è la prima volta che la dirigenza juventina si interessa a lui: già nel 2022, Bonny era stato monitorato per un possibile inserimento nella formazione Next Gen della Juventus, evidenziando l’interesse di lungo corso dei bianconeri.

Colpo in attacco dal Parma: Bonny piace alla Juventus

Con il mercato alle porte, la concorrenza per il giovane attaccante si preannuncia serrata, e la Juventus potrebbe decidere di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo. La situazione legata ad Ange-Yoan Bonny si inserisce perfettamente nelle strategie di mercato della Juventus, che sta mostrando una particolare attenzione verso giovani talenti in fase di esplosione, soprattutto quelli in grado di rinforzare la rosa con prospettive a lungo termine. Bonny è un profilo che risponde perfettamente a queste esigenze: un attaccante giovane, fisicamente prestante e tecnicamente dotato, in grado di adattarsi sia come punta centrale sia come esterno offensivo e che può essere il perfetto erede di Dusan Vlahovic in attacco.

Le sue prestazioni nel Parma hanno colpito vari osservatori, anche al di fuori dell’Italia, ma è chiaro che la Juventus vuole muoversi con rapidità per evitare che altre big del calcio italiano o europeo possano anticiparla. Il fatto che la società bianconera lo stesse già monitorando nel 2022 per la sua formazione Next Gen dimostra quanto Bonny sia da tempo nel radar della dirigenza, segno di una progettualità attenta alla crescita dei talenti.

Il mercato di gennaio rappresenta una finestra importante, soprattutto per le squadre che cercano di anticipare i colpi estivi. In questo contesto, Bonny potrebbe rappresentare un’opportunità strategica per la Juventus, che potrebbe puntare su di lui non solo come opzione per il presente ma anche come investimento futuro. Con Vlahovic al centro del reparto offensivo, l’inserimento di un giovane di talento come Bonny permetterebbe alla Juventus di ampliare le soluzioni offensive, garantendo anche alternative fresche in vista degli impegni stagionali.