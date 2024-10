Doppia firma con la Juve, esplosione di gioia dei tifosi

Doppio colpo di mercato in vista per la Juventus che è pronta a chiudere una doppia operazione che scatenerà la gioia dei propri tifosi.

In casa Juventus c’è grande delusione per la sconfitta arrivata in Champions League contro lo Stoccarda che rischia di compromettere il cammino dei bianconeri verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il gol subito nel finale dallo Stoccarda ha abbassato il morale in casa Juventus con i bianconeri che venivano da un successo colto proprio nel finale in campionato contro la Lazio. Una rete, quella messa a segno dall’ex Atalanta El Bilal Touré, che ha lasciato gli uomini di Thiago Motta a quota 6 punti nella classifica di Champions League, superati da diversi club. Nel frattempo però, il riscatto della Juventus potrebbe arrivare sul mercato con i bianconeri pronti a chiudere due colpi importanti nel giro di pochi giorni.

Juventus, dal mercato il riscatto del ko: tifosi in festa

Nelle scorse ore è stato di fatto annunciato il rinnovo di Mattia Perin con la Juventus. Il portiere dovrebbe prolungare il suo contratto con i bianconeri fino al giugno del 2027. Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com però, la Juventus sarebbe pronta a far firmare il rinnovo anche a Federico Gatti, pronto a legarsi ai bianconeri fino al giugno del 2029.

Per il difensore centrale, sempre più colonna della Juventus, è pronto anche un adeguamento dell’ingaggio con il calciatore che andrà a ritoccare sensibilmente verso l’alto lo stipendio da 1,4 milioni che percepisce in bianconero. Un’operazione che va a blindare quello che con il tempo è diventato uno dei punti di forza della Juventus, ormai sempre convocato anche da Luciano Spalletti per la nazionale italiana.

Per quello che riguarda Mattia Perin è giunta la conferma anche da parte di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus ha parlato a margine della partita di Champions League contro lo Stoccarda affermando che il club è intenzionato a far firmare il rinnovo al portiere. Ai microfoni di Sky, Giuntoli si è così espresso: “Stiamo parlando con Perin del rinnovo. Vogliamo fargli due anni in più di contratto perché credo che se lo meriti. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia”.

Oltre al rinnovo del portiere bianconero, Cristiano Giuntoli ha così parlato del futuro di Conceicao, al momento in prestito alla Juventus: “Siamo abbastanza d’accordo per proseguire insieme. Dovremo comunque attendere i tempi necessari”. Juve che quindi è già al lavoro per il mercato del 2025 e per blindare i propri gioielli.