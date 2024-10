Esplode la furia bianconera: “I più danneggiati dal Var”

Si continua a parlare di Var e di questioni arbitrali in Serie A. I tifosi della Juventus non ci stanno e arrivano le prime vere accuse.

La Serie A 2024-2025 sembra essere partita all’insegna delle ennesime e feroci polemiche arbitrali. Mai come quest’anno l’incidenza dei casi da moviola e dei presunti abbagli dei direttori di gara sembra essere centrale e rilevante. Purtroppo il Var, strumento che avrebbe dovuto placare tutto il caos settimanale sugli arbitri, sta creando più confusione e controversie del previsto.

L’ultimo weekend di campionato ne è la prova assoluta. Tanti episodi discussi, tante situazioni da rivalutare alla moviola. In Juventus-Lazio ad esempio, gara vinta di misura dai bianconeri, la direzione di Juan Luca Sacchi ha fatto discutere. Non tanto per l’espulsione di Romagnoli per fallo da ultimo uomo, quanto per il mancato intervento del Var (guidato da Di Paolo) sulla sbracciata di Douglas Luiz sul rivale Patric.

Schiaccianti e numerose le critiche alla squadra arbitrale presente sabato scorso all’Allianz Stadium, per una Juve che sarebbe stata avvantaggiata dalla mancata espulsione del centrocampista brasiliano. La gara era ancora ferma sullo 0-0 e sarebbe potuta cambiare con entrambe le squadre in inferiorità numerica. Ma non tutti pensano che la formazione di Thiago Motta abbia avuto tutti questi ‘favoritismi’.

Juventus vs. Var, bianconeri sfavoriti: il parere è netto

L’episodio di sabato non può contaminare il parere dei tifosi juventini, in particolare di coloro che sono molto critici con le novità arbitrali introdotte negli ultimi anni. Lo ha espresso il direttore sportivo Fabio Cordella, intervenuto alla trasmissione Ti amo calciomercato proprio per commentare le questioni tanto discusse da moviola.

“Col Var ci saranno sempre polemiche. Si è un po’ snaturato quello che era il calcio. O si utilizza al 100%, altrimenti non ne vedo l’utilità. La classe arbitrale non è granché. La Juve, da quando esiste il Var, credo sia la squadra più danneggiata in assoluto, se analizziamo tutti gli episodi. Ci sono tante divergenze col Var, speriamo lo rettifichino e prenda a funzionare come deve”.

Dunque addirittura c’è la convinzione che la Juventus sia, almeno tra le big di Serie A, la squadra maggiormente danneggiata negli ultimi anni, da quando il Var ha preso piede in Italia. Il pensiero di molti tifosi probabilmente corre al match con la Salernitana della stagione 2022-2023, quando a Milik fu negato il gol della vittoria per fuorigioco, quando gli arbitri in sala Var ignorarono la posizione di Candreva che avrebbe tenuto tutti in gioco.

A prescindere dalle classifiche sulle squadre maggiormente penalizzate o meritevoli di più punti, c’è da dire che in Italia si sta facendo una grande fatica ad omogeneizzare il Var ed il regolamento. Tanti, troppi gli episodi incongruenti che si sviluppano ogni settimana. Così non Var…