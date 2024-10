Juventus, riunione d’emergenza: Thiago Motta ‘ribalta’ Yildiz

Juventus, dopo la sconfitta contro lo Stoccarda riunione d’emergenza tra i bianconeri. La situazione in questo momento è delicata

Contro lo Stoccarda la peggiore Juve della stagione. E speriamo possa rimanere quella vista due giorni fa, appunto, la prestazione più brutta dell’anno. Anche se, oggettivamente, peggio non è che si possa fare: i tedeschi hanno dominato dal primo all’ultimo minuto e solamente San Perin (che ieri ha rinnovato fino al 2027, è ufficiale) ha tenuto a galla i compagni.

Non ci sono da fare tragedie, ovviamente. Si sapeva che Motta avrebbe avuto bisogno di tempo per trasmettere i propri concetti alla squadra. Ma ci sono almeno tre indizi – come le ultime tre uscite della Juve – che indicano un certa preoccupazione. E che il momento sia critico, delicato, anche perché domenica c’è l’Inter, lo svela anche la Gazzetta dello Sport. Sì, perché alla fine della sfida di Champions League la Juve ha fatto una specie di riunione d’emergenza. Ecco quello che è successo.

Juventus, riunione al J|Hotel

“Martedì sera dopo la partita – si legge sul quotidiano – la squadra si è ritrovata nell’area riservata del J Hotel per provare a scrollarsi di dosso amarezza e delusione. Una riunione spontanea conferma l’unità del gruppo e la delicatezza del momento. Tra assenze pesanti, problemi di gioco, impegni ravvicinati e inesperienza i problemi non mancano, ma Motta e il suo staff sono già all’opera per cercare le soluzioni migliori”.

Insomma, una Juve che ha capito il momento e una Juve, inoltre, che sembra essere pronta a cambiare. In vista di San Siro, contro i nerazzurri che ieri sera hanno battuto all’ultimo secondo lo Young Boys in Champions League grazie alla rete di Thuram, torneranno sicuramente Gatti e Cambiaso. Douglas Luiz rimane in dubbio, nonostante gli esami abbiano escluso lesioni. E, alle spalle di Vlahovic (troppo solo, che problema) si potrebbe vedere Yildiz, che dovrebbe essere spostato in mezzo al campo da trequartista pure perché sulla corsia non è che stia facendo benissimo. Motta quindi decide per il ribaltone tattico per mettersi alle spalle una serataccia, che così brutta difficilmente si vedrà. O almeno si spera.