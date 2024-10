La Juve gela l’Inter, sorpasso bianconero e colpo ad un passo

La Juventus ha superato l’Inter nella corsa al giovane bomber: i bianconeri mettono la freccia ed il colpo è ora ad un passo

Ultimo turno di Champions League amaro per la Juventus che martedì ha dovuto fare i conti con la prima sconfitta stagionale, patita per mano dello Stoccarda che si è imposto per 1-0 all’Allianz Stadium negli ultimi minuti di gioco.

Una sconfitta meritata quella subita dai bianconeri che sono stati sopraffatti dai tedeschi, bravi a dominare il gioco dall’inizio alla fine. A tenere a galla la Vecchia Signora per tutto l’incontro è stato Mattia Perin con le sue parate, tra cui un calcio di rigore respinto all’88’, ma l’ex Genoa niente ha potuto sul potente destro di El Bilal Touré che in pieno recupero ha firmato il gol vittoria.

Nel post partita, Thiago Motta si è preso giustamente le colpe per la sconfitta e per la pessima gara disputata, ma la Juventus deve ora già guardare avanti poiché domenica è attesa dal Derby d’Italia a San Siro contro l’Inter. Una partita complicata visto il momento dei nerazzurri, ma anche quella giusta per poter rialzare la testa dopo la prima bruciante sconfitta della stagione.

In attesa di poter battere l’Inter sul campo, tuttavia, la Juventus pare aver battuto la concorrenza nerazzurra sul mercato per un obiettivo sul quale le due squadre avevano messo gli occhi, ovvero Jonathan David, talento del Lille.

Juventus, David si avvicina: i bianconeri superano e beffano l’Inter

Jonathan David è senza dubbio uno dei talenti più interessanti d’Europa e lo sta confermando con un’altra stagione di alto livello con la maglia del Lille. Il talento canadese classe 2000 ha firmato già 8 gol in 14 presenze stagionali e sta attirando le attenzioni di tantissimi club europei, tra cui anche Juventus e Inter, interessate ad acquistarlo per la prossima stagione.

I bianconeri sono al lavoro per rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, ma qualora non si raggiungesse un accordo il serbo potrebbe essere ceduto in estate e David è stato eletto come suo sostituto. Nelle ultime settimane c’è stato un testa a testa tra la Vecchia Signora e l’Inter ma secondo le ultime indiscrezioni, al momento i bianconeri avrebbero superato i nerazzurri, avvicinandosi molto all’attaccante canadese.

Il contratto di David con il Lille è in scadenza a giugno 2025 ed il fatto che possa essere un potenziale acquisto a parametro zero stuzzica non poco i bianconeri, così come le big europee. Cedendo Vlahovic, però, la Juventus avrebbe un margine di manovra importante a livello di ingaggio per competere con i top club europei rispetto ai nerazzurri e ciò la mette in una posizione di vantaggio in un’ipotetica trattativa.

Molto dipenderà, comunque, dalla volontà di David che non ha mai chiuso le porte alla Serie A, ritenendo tutti top campionati europei entusiasmanti. Da parte sua, invece, il Lille spera di convincere il giocatore a rinnovare il contratto e a mantenerlo in rosa per almeno un’altra stagione.