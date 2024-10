Ancelotti sgambetta la Juventus: si prende Yildiz per 50 milioni

Il Real Madrid è pronto a bussare alla porta dei bianconeri: Ancelotti vuole Yildiz, ecco lo scenario per l’estate

Il calciomercato della Juventus è in fermento, nonostante manchino ancora diverse settimane alla riapertura della sessione invernale di gennaio. In vista di giugno, però, qualcosa di grosso potrebbe muoversi per quanto riguarda le uscite. Occhio a Kenan Yildiz.

I gioielli bianconeri, questo non è un mistero, sono sempre stati al centro di rumors di mercato che hanno portato più di un brivido lungo la schiena dei tifosi della Juventus. Adesso, in realtà alcune voci sono partite già la scorsa estate, riguardano proprio Yildiz che a sorpresa potrebbe salutare Torino. Uno scenario clamoroso. Dopo una stagione nella quale ha mostrato tutto il suo talento e attirato su di sé l’attenzione di grandi società, sparse per l’Europa, Kenan Yildiz vive adesso un momento non troppo brillante.

Il cambio di modulo e di gioco, con Thiago Motta in panchina sta facendo fatica anche se la Juventus non ha minimamente intenzione di smettere di credere al classe 2005. Attenzione, però, perché in vista della prossima sessione estiva di calciomercato le cose potrebbero cambiare ed un top club in particolare sembrerebbe intenzionato a fare folle per avere Yildiz in rosa: si tratta del Real Madrid.

Juve, il Real vuole Yildiz: così va via

Carlo Ancelotti è sempre stato un cultore del bel calcio ed in tal senso la ricerca dei gioielli sparsi per l’Europa potrebbe ancora una volta puntare dritto verso la Serie A. Yildiz, a conti fatti, potrebbe essere uno dei grandi colpo estivi delle ‘Merengues’.

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’ la società di Florentino Perez avrebbe in mente ben tre colpi dalla Serie A. Michael Kayode e Giorgio Scalvini potrebbero rinforzare la difesa mentre sulla trequarti è proprio Yildiz uno dei primissimi obiettivi di Carlo Ancelotti. Il 20enne di Regensburg ha ampi margini di crescita e a Madrid potrebbe diventare un punto di riferimento, in vista di un rinnovamento necessario per tenere le ‘Merengues’ ai vertici del calcio europeo.

Florentino Perez per accontentare Carlo Ancelotti sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro, proposta che a conti fatti si tramuterebbe in una plusvalenza eccezionale di Giuntoli. Yildiz l’anno scorso ha collezionato 39 apparizioni con 6 gol e 2 assist vincenti. Il futuro potrebbe essere a Madrid, almeno nello scenario che Perez e Ancelotti hanno in mente: e non è detto che tutto ciò si realizzi a giugno.