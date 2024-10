Bomba prima di Intera-Juve: chiudono lo scambio, l’ha chiamato Marotta

Bomba prima di Inter-Juve: un doppio colpo dei nerazzurri che potrebbe essere firmato da Marotta. La rivelazione è clamorosa

Domenica sera c’è Inter-Juve, ma a quanto pare la partita è già iniziata da un poco di tempo. Non solo in campo, ma anche dietro le scrivanie, con il mercato che ha visto i bianconeri nel corso dell’estate da poco passata scippare Cabal ai nerazzurri quando sembrava ad un passo dalla firma.

Adesso in mezzo, secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport, non ci sono giocatori, ma uomini chiave dentro la dirigenza. Questa mattina TuttoSport spiegava che Oaktree, nuovo proprietario dell’Inter, sta cercando di cambiare gli uomini chiave da mettere al fianco del presidente Marotta. E proprio il massimo dirigente, con un passato in bianconero, starebbe cercando di portare a Milano degli uomini che con lui hanno già lavorato.

Bomba prima di Inter-Juve: doppio colpo nerazzurro

Non solo Marotta quindi potrebbe fare (anzi, lui lo ha già fatto) il viaggio Torino-Milano. L’edizione online del quotidiano romano svela che Inter e Juve sono al centro di trattativa che riguardano i dirigenti. Il primo che dovrebbe passare dal bianconero al nerazzurro è Giorgio Ricci, area marketing, che si trasferirà da un capoluogo di regione all’altro per sostituire Danovaro.

Ma non è tanto lui il colpo che a quanto pare sogna Marotta, l’altro riguarda quello di Francesco Calvo, che dentro il club bianconero occupa il ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations. Il presidente dell’Inter lo conosce bene, i due hanno lavorato assieme in bianconero e Beppe lo vorrebbe di nuovo con lui in questa sua avventura in nerazzurro che ha preso una piega diversa dal momento in cui è arrivato. Un ultima domenica quindi da avversari? Potrebbe essere, anche perché si vocifera di un passaggio alla Roma di Antonello, attuale ad interista dell’area finanziaria, che dovrebbe andare a fare l’amministratore delegato, con poteri maggiori, alla corte dei Friedkin.