Clamoroso Chiesa, affare a sorpresa: torna in Serie A

Federico Chiesa già pronto a lasciare il Liverpool: ipotesi pazzesca, può tornare in Serie A. Ecco chi lo vuole

Per mesi e mesi non si è parlato altro che del possibile addio di Federico Chiesa alla Juventus. Uno scenario, durante lo scorso calciomercato estivo, tramutatosi presto in realtà. Il figlio d’arte, dopo il tira e molla per il rinnovo, alla fine ha deciso di cambiare aria e salutare la Torino bianconera.

Chiesa ha ceduto alla corte del Liverpool, un’opportunità ghiotta per l’attaccante azzurro pagato dai ‘Reds’ appena 12 milioni di euro. D’altronde la Juve, arrivando a meno di un anno dalla scadenza contrattuale, ha seriamente rischiato di perderlo a zero. Chiesa a Liverpool è stata una scelta inevitabile, visto che quello inglese è stato il club che ha mostrato maggior interesse nell’ala classe ’97 reduce da due anni assai complicati con la Juventus. Nella sua ultima stagione il gioiello genovese – che proprio oggi compie 27 anni – ha racimolato 10 reti e 3 assist in 37 apparizioni totali, fatte di alti e tantissimi bassi.

Ora come ora, nonostante il cambio di squadra, la situazione a livello prestazionale non sembra cambiata. Anzi. Chiesa agli ordini di Arne Slot sta facendo enorme fatica ad imporsi, giocando pochissimo. 1 sola presenza in Premier League, appena 1′ giocato in Champions e l’unica rete arrivata in un’ora scarsa di gioco in EFL Cup contro il West Ham. Qualcosa, dunque, potrebbe cambiare a stretto giro. Chiesa rischia di fare ancora tanta panchina al Liverpool ed è per questo che non è affatto da escludere un suo ritorno in Serie A.

Clamoroso Chiesa: già pronto il duello in Serie A

In effetti, già nel recente passato qualche società si era mossa per sondare il terreno con la Juventus e capire effettivamente la possibilità di tesserare Chiesa. Uno scenario che sta per ripetersi. O almeno, questo sembrerebbe filtrare intorno all’attaccante della Nazionale.

Se le cose al Liverpool non dovessero cambiare in tempi relativamente brevi, non andrebbe affatto escluso che Inter e Milan possano tornare alla carica per Chiesa. I nerazzurri entro giugno diranno addio a zero ad Arnautovic e Correa, in scadenza contrattuale: uno come Chiesa porterebbe imprevedibilità e alternative tattiche importanti nel gruppo allenato da Simone Inzaghi. I rossoneri, d’altro canto, sembrerebbero essere sempre più possibilisti riguardo ad una cessione di Rafael Leao. Il portoghese sta deludendo in lungo e in largo e la spaccatura con Fonseca non facilità il rilancio dell’ala ex Lille.

A questo punto un Derby di mercato potrebbe prospettarsi all’orizzonte per il ritorno lampo di Chiesa in Italia. Complicato pensare che ciò accada già nel mese di gennaio – la situazione a Liverpool dovrebbe degenerare in tempi brevi – assai più probabile che il tema Chiesa possa tornare a diventare bollente per giugno 2025. Ed Inter e Milan, nonostante tutto, sono pronte a scommettere sul figlio d’arte.