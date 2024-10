Il vice Vlahovic lo sceglie Thiago Motta: occhi sul suo pupillo

Thiago Motta ha deciso tutto, il tecnico ha scelto chi sarà il sostituto di Dusan Vlahovic: ha stregato tutti in Serie A.

Già 7 goal totali in stagione, con tanto di tre doppiette, per Dusan Vlahovic che sembra stia lentamente ritrovando la propria forma. Solo 24 anni e una carriera tutta da scrivere per l’attaccante della Juventus che in questo autunno è tornato a valutare il proprio futuro.

Il primo obiettivo è quello di tornare a segnare, contro la Lazio e lo Stoccarda è rimasto a secco, e di farlo magari proprio nel match clou contro l’Inter. Fare bene, e perché no vincere, vorrebbe dire che per la lotta allo scudetto c’è anche la Juve. Aggiudicarsi il tricolore sarebbe il massimo per il bomber serbo e anche per la Vecchia Signora al quale questo traguardo manca ormai da un po’.

Anche perché in bianconero Vlahovic fino ad ora ha vinto solo una Coppa Italia. Bottino certamente magro per il l’ex viola che dopo aver tirato le definitive somme di fine stagione cercherà di valutare anche cosa è meglio per sé. In attesa di capire se sarà addio, la compagine guidata da Thiago Motta sta già pensando a chi prendere al suo posto.

Calciomercato Juventus, Motta ha deciso: il nuovo bomber viene dalla Serie A

E, da quel che emerge, a scegliere il sostituto di Vlahovic sarà proprio il tecnico. Motta è ancora legato al Bologna e tra i rossoblù c’è un attaccante che sta facendo molto bene, per questo la Juventus sarebbe davvero felice di dargli una maglia a partire dal prossimo anno. Si chiama Santiago Castro il nuovo gioiellino dei felsinei.

Vent’anni compiuti lo scorso settembre per il classe 2000 argentino che quest’anno, dopo l’addio di Joshua Zirkzee, sta finalmente riuscendo a trovare il proprio spazio. Castro è arrivato lo scorso gennaio dal Velez per 12 milioni ma è da questa stagione che ha iniziato a stupire tutti. Merito anche di Vincenzo Italiano che ha saputo come valorizzarlo al meglio.

Motta sperava di fare lo stesso ma alla fine il tempo non è stato sufficiente. Al di là dell’addio di Vlahovic, alla Juventus mancano attaccanti ed è per questo che si è iniziato a pensare a Castro come rinforzo. L’argentino ha già segnato 3 goal quest’anno, tutti in Serie A, alcuni dei quali di pregevole fattura. Insomma, Castro ha stregato tutto Juventus inclusa: oggi il suo cartellino vale almeno 20 milioni di euro.