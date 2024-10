Juventus, clamoroso ritorno per il post Bremer: scelta a sorpresa

Juventus, a gennaio Giuntoli deve prendere un difensore. Ecco il diktat del direttore dell’area tecnica per il prossimo innesto

Gennaio si avvicina e l’infortunio di Bremer costringe Giuntoli a pensare al difensore. Un grosso problema, ovviamente, perché si è fatto male e che ha chiuso la stagione in anticipo quello che da molti è considerato il migliore, nel suo ruolo, in Serie A.

La Juve ha ormai metabolizzato la perdita, anche se l’assenza si è sentita soprattutto nella gara contro lo Stoccarda in Champions League: Danilo è apparso assai lontano da una condizione fisica e mentale accettabile e in questo modo, Gatti o Kalulu, non possono mai recuperare e devono giocare sempre. Tant’è che la coppia di centrale titolare si ritroverà domenica pomeriggio per il delicato e importantissimo match di San Siro contro l’Inter.

Juventus, ecco i nomi per gennaio

Ma chi prenderà la Juventus a gennaio in difesa: non c’è una shortlist – spiega il giornalista Marco Conterio – ma ci sono degli elementi da tenere in considerazione. Arriverà solamente in prestito e poi sarà un elemento che dovrà essere pronto subito.

“Tra i profili ‘adesso’ valutati e che sono seguiti da Cristiano Giuntoli ci sono Radu Dragusin e Milan Skriniar. Jonathan Tah piace ma servirebbe nel caso un investimento per prenderlo anche se scade in estate”. Insomma, o il ritorno clamoroso di Dragusin, che era della Juve prima di passare al Genoa e poi al Tottenham, oppure quello di Skriniar che ha lasciato l’Inter per andare al Psg, ma sta giocando poco. In questo momento sono loro i maggiori indiziati a prendere il posto di Bremer, con quel Tah che rimane sullo sfondo ma pare difficile almeno nella prossima finestra di mercato. Nelle scorse settimane, poi, era uscito anche il nome di Tomori del Milan, ma appare evidente che Fonseca difficilmente darà il via libera a questo addio. Vedremo come andrà a finire, ma Giuntoli da quando si è fatto male il brasiliano si è sicuramente messo all’opera.