Juventus, niente ritorno: l’annuncio ufficiale è una sentenza

Juventus, niente ritorno. Il derby d’Italia è alle porte ma è sempre il mercato a muovere i fili ed interesse. E alla Continassa ci si pensa.

La sfida con l’Inter si avvicina a grandi passi ma la mente, in casa Juventus, è ancorata alla sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Una partita che può segnare uno spartiacque nella stagione della formazione di Thiago Motta.

Quale colore avrà questo momento, se bianco o nero, lo deciderà, come sempre, il campo. Per questo la sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro l’Inter diventa doppiamente importante. Rivedere, rileggere la sfida contro i tedeschi per eliminare gli errori commessi e, se possibile, correggerli in fretta. Anche l’Inter non ha entusiasmato in Champions, ma in Svizzera Simone Inzaghi ha schierato quasi la seconda squadra. Ha comunque vinto, in pieno recupero. Thiago Motta, dal canto suo, ha schierato una delle poche Juventus possibili per via dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la sua rosa. Poi qualche cambio ‘originale’ ha portato alla sconfitta, in pieno recupero.

Juventus, niente ritorno. Resta all’Ajax

La Juventus è attesa a gennaio da un mercato cha vada a riparare le emergenze. Una, senza dubbio, in difesa, dove occorre pensare ad un sostituto di Gleison Bremer.

Tanti i nomi circolati in queste settimane, compresa una ‘sentimentale’ suggestione che porta il nome di Daniele Rugani. Il 30enne centrale di Lucca, ora in forza all’Ajax, è un nome papabile tra coloro che potrebbero sostituire Bremer. Il suo storico procuratore, Davide Torchia, ha fatto chiarezza su tale eventualità. Lo ha fatto intervenendo a “JUVE ZONE”, la trasmissione di Calciomercato.it in onda su YouTube. Parole talmente chiare che non necessitano di ulteriori spiegazioni: “Per quanto riguarda un possibile ritorno di Daniele Rugani a gennaio, non credo. Anche perché dobbiamo essere riconoscenti all’Ajax che ci ha sempre voluto”. Pertanto non ci sarà alcun ritorno, anche se Davide Torchia ha ricordato, con piacere, come molti tifosi della Juventus abbiano pensato a Daniele Rugani come vice-Bremer. Ora no. Domani chissà.