Torna alla Juve dopo 5 anni: è lui il nuovo vice Vlahovic

Una delle necessità di mercato della Juventus in vista di gennaio è quella relativa all’acquisto di un vice Vlahovic e potrebbe esserci un ritorno a sorpresa.

Le condizioni fisiche di Milik, ancora ai box, stanno costringendo Vlahovic agli straordinari e la Juventus è al lavoro in sede di mercato per cercare di arrivare ad una nuova punta in vista del mercato invernale.

Thiago Motta ha avuto già diversi confronti con la società cercando una soluzione che possa essere congeniale con il suo tipo di gioco e che non pesi in maniera forte sul bilancio della società. Una delle ultime possibilità sembra portare ad un calciatore che in passato ha già vestito la maglia della Juventus e che potrebbe quindi tornare a Torino a distanza di cinque anni. Un colpo low cost che permetterebbe al tecnico italo-brasiliano di avere una soluzione di qualità per il proprio reparto avanzato.

Possibile ritorno alla Juventus durante il prossimo calciomercato

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, l’ultima idea della Juventus per l’attacco è quella che porta a Dany Mota del Monza. L’attaccante portoghese sta facendo molto bene alla corte di Alessandro Nesta ed è stato decisivo nella vittoria dei brianzoli in casa del Verona nel posticipo del lunedì.

L’attaccante, in sei apparizioni in questa prima parte di stagione, ha messo a segno quattro reti balzando agli occhi di diverse big del nostro campionato e non solo. In passato, Dany Mota ha vestito la maglia della Juventus Under 23 mettendo a segno un totale di otto reti con la maglia bianconera senza mai riuscire ad esordire con la prima squadra.

Per lui ora potrebbe essere giunto il momento di arrivare alla Juventus “dei grandi” con Thiago Motta che lo apprezza molto ed il costo del suo cartellino che si aggira intorno ai 7 milioni di euro, una somma tutto sommato abbordabile. I buoni rapporti tra Cristiano Giuntoli ed Adriano Galliani potrebbero favorire l’affare anche se i biancorossi avrebbero bisogno prima di trovare un sostituto all’altezza.

L’eventuale affare tra Monza e Juventus potrebbe essere il preludio ad un’altra operazione in vista dell’estate. La Juventus, infatti, continua a seguire da vicino l’evoluzione di Daniel Maldini, da poco convocato da Spalletti in nazionale. L’interesse dei bianconeri per il figlio di Paolo è ormai noto ed il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Un affare per il quale però ci sarà da fare i conti con il Milan che detiene la possibilità di pareggiare le offerte di altri club ed il 50% sulla prossima rivendita.