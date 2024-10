Volano gli stracci con la Juventus: raggiunge Cristiano Ronaldo

La situazione sembra, ormai, irreversibile. Tutto potrebbe cambiare. I dettagli di quello che potrebbe succedere.

Dopo un periodo travagliato a causa della sospensione per doping, Paul Pogba si prepara a tornare in campo, riaprendo il capitolo della sua carriera con diversi club interessati a ingaggiarlo. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘TEAMtalk’, l’ex centrocampista di Manchester United e Juventus sarà disponibile per un nuovo contratto a partire da marzo 2025, con club in Europa, Stati Uniti e Arabia Saudita in lizza per la sua firma.

Attualmente, la Saudi Pro League sembra essere la destinazione più probabile per Pogba, con Al-Nassr che avrebbe già stabilito contatti con i suoi agenti. La squadra saudita, nella quale militano stelle come Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte e Sadio Mané, potrebbe rappresentare l’opzione più allettante per Pogba sia per ragioni economiche che per il legame con Ronaldo, ex compagno di squadra al Manchester United. La presenza di Cristiano e la possibilità di condividere il campo con altri nomi di spicco potrebbero influenzare la scelta del francese, desideroso di una nuova opportunità su palcoscenici importanti.

CR7 porta Pogba in Arabia Saudita

Oltre al forte interesse di Al-Nassr, anche Los Angeles FC nella Major League Soccer starebbe monitorando la situazione. La MLS potrebbe rappresentare una destinazione attrattiva per Pogba, offrendogli una nuova esperienza in un campionato in ascesa, con un’attenzione particolare alle star internazionali.

In Europa, il Marsiglia resta un’opzione possibile. Fonti indicano che Roberto De Zerbi, apprezzato tecnico italiano attualmente in Ligue 1, è un ammiratore di Pogba e sarebbe disposto a considerarlo per un ruolo chiave nella squadra francese. Tuttavia, i costi associati e la forte concorrenza di Al-Nassr mettono il Marsiglia in secondo piano, nonostante la possibilità di rimanere in Europa potrebbe avere il suo fascino per Pogba.

Il centrocampista, reduce da un periodo difficile e lontano dal campo, ha recentemente espresso il suo entusiasmo per il ritorno in campo. “Non vedo l’ora di tornare e riprendere ciò che amo fare,” ha dichiarato Pogba a L’Equipe. La squalifica ridotta ha riacceso in lui la speranza di una carriera rilanciata, e la sua determinazione potrebbe essere un punto di forza per la prossima squadra in cui deciderà di approdare.