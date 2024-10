Inter-Juve sul mercato: sorpasso bianconero per la stella della Serie A

Inter-Juve non solo in campo: se il Derby d’Italia catalizzerà l’attenzione, le due big si stanno sfidando anche sul mercato

La sfida tra Inter e Juventus non è mai una gara normale, anzi. Il Derby d’Italia si porta con sé dietro sempre strascichi e polemiche, fin dalla notte dei tempi. Dal ’98, anno del famoso contatto tra Iuliano e Ronaldo in area di rigore non sanzionato che creò molte polemiche sul fronte nerazzurro, fino ai casi più recenti è sempre una gara ricca di tensione.

E domani pomeriggio a San Siro le due squadre si sfideranno in un vero e proprio big match che può anche valere lo scudetto. Certo, siamo appena a fine ottobre e sono solo due i mesi di campionato disputati, ma una classifica corta come quella attuale, con il Napoli capolista ed Inter e Juve tutte divise da tre punti, lasciarne per strada in uno scontro diretto può essere già sanguinoso.

Si giocherà per la vittoria, con Inter e Juve che hanno entrambe problemi di formazioni, con diversi infortunati che limiteranno le scelte di Inzaghi e Thiago Motta peraltro chiamati a fare i conti anche con la stanchezza derivante dalle gare infrasettimanali di Champions League.

Inter-Juve, sfida per un gioiello della A

Se domani tutti gli occhi saranno puntati sul campo, Inter e Juventus si sfidano anche sul mercato. Sia Marotta che Giuntoli, insieme ai rispettivi staff, sono abili nello scandagliare il mercato alla ricerca di talenti da soffiare alla concorrenza pmagari pagandoli pochi milioni per poi farli crescere in casa.

Ed entrambi – Marotta soprattutto – sono sempre pronti a fiondarsi sui calciatori a parametro zero, utilissimi per rinforzare le rose senza esborsi economici importanti in termini di cartellino. Non è inusuale, quindi, che le due società si scontrino sul mercato per lo stesso obiettivo.

L’ultimo nome finito nel mirino delle due società è Adrián Bernabé, centrocampista del Parma. Lo spagnolo, classe 2001, si sta mettendo in mostra in questo primo scorcio di campionato con la maglia del Parma, lasciandosi apprezzare per le sue qualità tecniche ma anche per il suo dinamismo che porta in mediana.

E la sua versatilità non è certo passata inosservata alla Continassa, lì dove è partito un progetto di rifondazione avviato abbassando i vosti e puntando su giovani talenti. E Bernabé, per l’appunto, rientra in questa categoria.

La prossima settimana, in occasione della sfida tra i bianconeri ed il parma, gli scout avranno la possibilità di visionarlo da vicino e magari provare un primo approccio. Sul ragazzo, infatti, c’è l’Inter ma anche diverse formazioni estere. Il suo costo? Almeno 20 milioni di euro, non proprio quindi una cifra economica.