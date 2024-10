Lesione del retto femorale: big KO, ultim’ora Juventus

Lesione del retto femorale. Sembra proprio che la sfortuna abbia deciso di albergare dalle parti della Continassa. Ed il JMedical ‘opera’ come non mai.

La Juventus ed i suoi tanti volti. I colori sono sempre quelli canonici, il bianco ed il nero. Da qualche parte sono un po’ offuscati, da un’altra sgargianti come non mai.

C’è una Juventus che ha appena conosciuto la sua prima sconfitta e che in campionato insegue il Napoli capolista e l’Inter, ed un’altra Juventus che è prima in classifica con 19 punti grazie ad un rendimento quasi perfetto che segna 6 vittorie ed un pareggio dopo sette turni. C’è una Juventus che, di tanto in tanto, sogna di riportare in società una ‘leggenda’ come Alessandro Del Piero ed un’altra che Del Piero l’ha appena messa in sicurezza. Non si chiama Alessandro, bensì Dorotea Del Piero, figlia dell’indimenticabile numero 10, entrata a far parte della Juve Women U17.

Nell’ultimo periodo c’è una Juventus balbettante ed un’altra, la Juventus Women, che corre come un treno.

Lesione del retto femorale: si ferma Cecilia Salvai

Anche, però, nella Juventus migliore, gli infortuni sono all’ordine del giorno. La sfortuna, questa volta, ha voluto fare visita a Cecilia Salvai, classe 1993, difensore della Juventus e della nazionale italiana.

La Juventus ha immediatamente emesso il bollettino medico e pubblicato sul sito della società bianconera: “Cecilia Salvai ha riportato in allenamento una lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. La calciatrice sarà sottoposta nei prossimi giorni ad intervento chirurgico di riparazione del tendine lesionato“. Pertanto anche nella Juventus che corre come un treno gli incidenti di percorso non mancano mai. Ma tutti noi l’aspettiamo presto nuovamente in campo. Più ‘tosta’ che mai.

Forza Cecilia.