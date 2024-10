Mazzata inaspettata: Juve, tegola inaspettata per i bianconeri

Tegola inaspettata per la Juventus dopo la prima sconfitta stagionale contro lo Stoccarda: i bianconeri non credono ai loro occhi

Dopo due belle vittorie contro PSV e Lipsia, la Juventus si è fermata in Champions League martedì sera perdendo per 1-0 contro lo Stoccarda che ha vinto dominando e il risultato di misura sta pure strettissimo al club tedesco.

I bianconeri sono stati in balia dei loro avversari dall’inizio alla fine dell’incontro e solo le grandi parate di Perin, tra cui un calcio di rigore respinto, hanno impedito allo Stoccarda di segnare più gol. Per la prima volta in stagione, la Juventus ha assaggiato il sapore della sconfitta, mentre Thiago Motta è andato in grave difficoltà, sbagliando anche a livello di cambi e non riuscendo mai a cambiare l’inerzia della gara.

Il modo in cui si è perso non è piaciuto alla tifoseria bianconera, apparsa molto nervosa subito dopo, ma adesso c’è già grande voglia di riscatto. Domenica, la Juventus sarà di scena a San Siro nel Derby d’Italia contro l’Inter in una partita importante per entrambe le squadre e i tifosi bianconeri si augurano di vedere qualcosa di meglio rispetto a quanto visto martedì sera.

Tuttavia, prima di questa importante sfida è arrivata una mazzata tanto terribile quanto inaspettata per la Juventus che è finita fuori dalla top 20 del ranking UEFA, lasciando i tifosi increduli.

Ranking UEFA, Juventus fuori dalla top 20: che mazzata per i bianconeri

La sconfitta contro lo Stoccarda maturata nell’ultimo turno di Champions League non è stato solo il primo insuccesso stagionale per la Juventus, ma è significato anche un passo indietro nel ranking UEFA. Dopo questa giornata di Champions League, infatti, i bianconeri sono usciti fuori dalla top 20, venendo superata sia dall’Arsenal, vittorioso contro lo Shakhtar, che dall’Atalanta che invece ha pareggiato 0-0 contro il Celtic.

Una brutta mazzata per la Vecchia Signora a poche ore dal Derby d’Italia contro l’Inter ed i tifosi non possono non restare increduli per questa ennesima brutta notizia in una settimana fin qui da dimenticare. Proprio in ottica Derby d’Italia, tuttavia, la Juventus e i suoi tifosi devono dimenticare quanto accaduto e puntare subito al riscatto per ritrovare il sorriso dopo una serata nata male e finita anche peggio.

Per quanto riguarda il resto del ranking UEFA, il Manchester City si porta in testa alla classifica con i suoi 126 mila punti davanti al Real Madrid a quota 123 mila punti, mentre il terzo posto è occupato dal Bayern Monaco con 110 mila punti nonostante la disfatta contro il Barcellona. La prima squadra italiana del ranking, invece, è la Roma che pur giocando la Champions League, si troa al quinto posto con 91 mila punti davanti ad un club come il Paris Saint-Germain, fermo a quota 88 mila punti.