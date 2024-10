Ormai è finita, addio con la Juventus già a gennaio

A poco più di due mesi dall’apertura ufficiale del calciomercato è tempo di valutazioni in casa Juventus su quelle che saranno le mosse in vista della prossima sessione di trattative.

Sembra che un giocatore sia destinato a salutare i bianconeri in vista del calciomercato invernale considerato il fatto che non appare un punto fermo della squadra di Thiago Motta.

La Juventus, complice l’infortunio di Bremer, è alla ricerca di un difensore in vista della seconda parte di stagione. La decisione dei bianconeri è stata quella di non intervenire sul mercato degli svincolati per sostituire l’ex Torino ma di aspettare gennaio ed intanto lavorare su quella che è la rosa a disposizione di Thiago Motta. Nel frattempo però sembra essere sempre più vicino un addio di un calciatore che negli anni passati ha dato tanto ma che ora non sembra più rientrare nei piani.

La Juventus pronta a dare l’ok: cessione in vista a gennaio

Stando a quanto affermato dal Corriere di Torino, la Juventus potrebbe salutare Danilo già in vista di gennaio. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 che potrebbe rinnovarsi in seguito al raggiungimento di un determinato numero di partite. Clausola che il brasiliano vorrebbe far togliere ed è in contatto con la società per questo.

Thiago Motta finora gli ha riservato poco spazio, nonostante ad inizio campionato sia giunto l’infortunio di Bremer che terrà fuori dai campi di gioco il difensore brasiliano per tutta la stagione. Per Danilo non sembra esserci spazio nella squadra dell’allenatore italo-brasiliano e potrebbe salutare i bianconeri già a gennaio.

L’espulsione arrivata in Champions League contro lo Stoccarda potrebbe decretare di fatto la fine della sua avventura alla Juventus. L’aver lasciato in 10 i bianconeri in un momento così delicato della partita potrebbe costare caro al difensore che rischia di vedere ancora meno il campo nelle prossime uscite. La volontà di Danilo è quella di giocare con maggiore continuità e provare a conquistare la convocazione per i mondiali del 2026 con il Brasile dove ultimamente ha perso il posto da titolare.

La Juventus, con ogni probabilità, non si opporrebbe alla sua partenza anche se diventeranno due i difensori da acquistare in sede di mercato a gennaio. Non mancano gli estimatori di Danilo con il brasiliano che potrebbe proseguire la sua carriera in Spagna o in Inghilterra. I bianconeri potrebbero “accontentarsi” di circa 3 milioni di euro per il suo cartellino, andando a risparmiare su un ingente ingaggio.