Pre contratto con la Juventus: prestito rifiutato, la svolta

Pre contratto con la Juventus. E’ assai probabile che anche le prossime due sessioni di mercato dei bianconeri ruoteranno, giocoforza, attorno al nome di Dusan Vlahovic.

Cristiano Giuntoli non è Winston Churchill, eppure per il direttore tecnico bianconero Dusan Vlahovic è come la Russia per lo ‘storico’ primo ministro britannico, ovvero: “un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma“.

Vicenda complicatissima che il responsabile numero uno del mercato della Juventus ha ereditato dalla precedente gestione. L’ultimo ‘boom’ di mercato di Andrea Agnelli e Fabio Paratici. Ottanta milioni di euro alla Fiorentina ed un contratto quinquennale con ingaggio a salire che, nelle ultime due stagioni, quella in corso, e la prossima, toccheranno rispettivamente i dieci ed i dodici milioni di euro netti. Come provare a fermare questo bagno di sangue a livello economico-finanziario? Con un rinnovo contrattuale che allunghi la permanenza del centravanti serbo in bianconero e permetta alla società di diminuire l’impatto annuo dell’ammortamento spalmando anche l’ingaggio su più stagioni. Le volontà delle parti sembrano, al momento, non collimare.

Pertanto Vlahovic a fine stagione potrebbe partire e la Juventus cercare un nuovo centravanti.

Pre contratto con la Juventus: Besiktas respinto

Esattamente il ‘folle’ ingaggio offerto a suo tempo a Dusan Vlahovic rappresenta il maggior freno alla sua cessione. Giuntoli, però, ha già iniziato a guardarsi attorno nel caso di un’eventuale sostituzione e qualche nome lo ha ben segnato sulla sua agenda.

Tra questi vi è anche Dominic Nathaniel Calvert-Lewin, classe 1997, attaccante inglese dell’Everton. Giocatore particolarmente interessante dal momento che trattasi di un profilo in scadenza di contratto, che gli permetterebbe, da gennaio, di potersi accordare con altri club. La Juventus ha mosso i suoi primi passi avendo già avviato colloqui con i legali rappresentanti del giocatore. Su Calvert-Lewin si sono posate le attenzioni anche del Newcastle, dell‘Arsenal e del Manchester United. Le ultime sull’attaccante dell’Everton ce le fornisce teamtalk.com. Il club turco del Besiktas ha messo nel mirino il centravanti inglese e punta a prenderlo a gennaio con la formula del prestito per poi acquisirlo a parametro zero a giugno. Formula che non viene, o verrebbe, accettata dall’Everton che punta al rinnovo di contratto del suo attaccante. In caso di rifiuto di Calvert-Lewin di prolungare con l’Everton il club inglese punterebbe alla sua cessione a gennaio.