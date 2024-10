‘Scambio’ per Vlahovic, botto Juventus: non sarà il suo vice

Scambio per Vlahovic, la rivelazione è clamorosa e mette in evidenza quello che potrebbe essere l’incastro per la prossima stagione

Alla Juve serve un attaccante a gennaio. Senza dubbio. Anche se c’è da vedere come recupererà Milik: il polacco è fermo ai box dall’inizio della stagione e ormai si rivedrà solamente il prossimo anno. Quindi, a onore del vero, gli servirà del tempo per mettersi alla pari dei compagni.

Ma un centravanti a Motta, anche per far rifiatare Vlahovic, serve. Ed è stato Gianni Balzarini, intervenuto a JuveZone sul canale Youtube di Calciomercato.it, a fare un quadro della situazione. Intanto, partendo appunto, dalla soluzione immediata che la Juventus potrebbe adottare per cercare di dare al tecnico una scelta, almeno.

Da Lucca a David, l’attaccante della Juventus

“Mi aspetto un intervento anche in attacco e un profilo come quello di Lucca credo sia molto interessante, anche se con Pozzo è sempre molto difficile trattare” ha detto il giornalista di SportMediaset, che quindi non sembra essere orientato all’idea di vedere David, il canadese del Lille, in maglia bianconera per la seconda parte della stagione.

E il motivo è presto spiegato: “David – che a gennaio non può arrivare perché è extracomunitario – è un giocatore che se va alla Juve, ci va per fare il primo attaccante, non per fare il sostituto di Vlahovic. Attenzione quindi che i movimenti di David non siano correlati ad una possibile partenza del serbo a giugno”. Insomma, se davvero i bianconeri dovessero muoversi per quell’attaccante che è entrato nel mirino di moltissime squadre europee perché non solo segna con regolarità, ma pure perché decidendo di non rinnovare il contratto potrebbe arrivare a parametro zero, il motivo è da leggere come una possibile partenza del serbo. Vlahovic, come sappiamo, ha un contratto fino al 30 giugno del 2026 a 12milioni di euro all’anno: Giuntoli vorrebbe rinnovare, prolungando, e a delle condizioni economiche diverse, ma non sarà semplice riuscire nell’impresa. Vedremo, insomma, come andrà a finire.