Thiago Motta è un genio: Cambiaso in panchina, Savona in campo

Thiago Motta geniale! Arriva l’annuncio da parte della critica dopo l’ultima scelta che ha visto Andrea Cambiaso in panchina e Savona in campo

Sin da quando Thiago Motta si è insidiato nel mondo Juve si è subito capito che qualcosa stava cambiando. L’ex allenatore del Bologna è fuori dagli schemi, alcune scelte possono non essere capite ma in fin dei conti vengono prese solo per il bene della squadra. A partire dalla fascia di capitano che storicamente è sempre stata sul braccio fisso di un solo calciatore. Con l’italo-brasiliano, invece, sta iniziando a ruotare. Ne è la prova che in nemmeno tre mesi l’hanno già indossata Gatti, Danilo e Cambiaso.

Anche dal punto di vista delle scelte l’ex centrocampista non si fa passare la mosca sotto il naso: al di là del turnover, non si fa troppi problemi a spedire in panchina anche nomi top. Con lui la parola chiave è: gruppo. La Juve viene prima di tutti. Anche se fin qui non ci sono state delle esclusioni eccellenti per pura scelta tecnica che hanno fatto discutere come successo altrove (vedi Milan con Fonseca). Le sue sono state più che altro per ragione di turnover.

Thiago Motta, scelta geniale: arriva l’incoronazione, c’è l’annuncio

Eppure qualche sua ultima formazione non è per nulla piaciuta alla critica e addetti ai lavori che hanno iniziato a criticarlo. Frutto della prima sconfitta stagionale dei bianconeri contro lo Stoccarda in Champions League: è bastato perdere una partita per finire nel vortice del ciclone anche per Thiago.

In particolare una scelta che non è andata giù è quella di aver lasciato Andrea Cambiaso in panchina a lungo, a favore di alcuni giovani, nonostante il risultato in bilico e la sofferenza patita per l’intera gara contro i tedeschi. Romeo Agresti e Roberto Pruzzo non le hanno mandate a dire in un intervento a “Radio Radio”, entrando a gamba tesa sull’ex giocatore dell’Inter.

Così il giornalista ha attaccato: “Thiago Motta ha meso Cambiaso in panchina, uno dei migliori sin dall’inizio della stagione. Anche nella ripresa ha preferito restare con Savona in campo”. Ma non è tutto, secondo Agresti il peggio arriva dopo l’espulsione di Danilo: “Al posto di mettere Gatti, mette Rouhi e accentra Cabal”. Piovono critiche: “Sembra che voglia sempre dimostrare qualcosa, fare qualcosa di diverso dal normale perché si sente un genio. E siccome è un genio allora meglio mettere un ragazzo di 18 anni a fare il terzino e il terzino a fare il centrale, lasciando Gatti e Cambiaso in panchina”.

Non da meno le parole dell’ex calciatore: “Thiago Motta sarà pure il nuovo che avanza ma se fa queste cose è pure il primo che a mio parere indietreggia”.