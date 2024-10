Vlahovic trafigge la Juventus: cambia squadra e campionato

Vlahovic trafigge la Juventus. Il futuro dell’attaccante serbo rimane una priorità, nonché fonte di grande preoccupazione, alla Continassa.

Mancano ventiquattr’ore alla sfida più attesa e, in questo momento, più temuta. La Juventus aspetta con ansia la sfida con l’Inter per tentare di rispondere alla sconfitta maturata contro lo Stoccarda nell’unica maniera possibile. Giocando bene per tentare di vincere.

Una sfida, però, decisamente complicata per la Juventus di Thiago Motta poiché approda a San Siro in un momento delicato della sua stagione. È arrivata la prima, cocente sconfitta per una squadra che non può al meglio dal punto di vista psicologico e che lamenta assenze pesanti. L’Inter, il campionato da mettere in sicurezza, una Champions League che ha ancora tutto da dire e tanto da dare. A soprintendere c’è sempre il mercato che è sempre pronto a ‘correggere’ gli eventi in corsa. Gennaio, con la sessione di riparazione, è pronto ad offrire soluzioni immediate a chi cerca di porre rimedio alle emergenze. Anche a quelle della Juventus.

Vlahovic trafigge la Juventus. Vola al Barcellona

E di emergenze la Juventus ne ha diverse. A cominciare dal sostituto di Gleison Bremer. È soltanto la più urgente, ma non è la sola. In primo piano c’ sempre la vicenda riguardante Dusan Vlahovic che, quasi ogni giorno, si arricchisce di un nuovo capitolo.

Mentre da noi c’è sempre chi è pronto a criticare il centravanti serbo, in Europa sono diverse le società che hanno preso di mira l’attaccante bianconero. L’ultima, solo in ordine di tempo, è il Barcellona di Hansi Flick. Di questo ne è convinto elgoldigital.com che informa di come il tecnico tedesco ammiri il 24enne attaccante bianconero. Erling Haaland e Viktor Gyokeres rappresentano alternative costosissime. Il fenomeno polacco, Robert Lewandoski, assicura ancora prestazioni e reti, ma il suo contratto con il Barcellona scadrà nel 2026. Esattamente come l’accordo che lega, al momento, Vlahovic alla Juventus.

Il Barcellona punta ad acquisire Dusan Vlahovic a parametro zero. Ipotesi che fa rabbrividire Cristiano Giuntoli e la Juventus.