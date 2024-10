Inter-Juventus, Thiago Motta ne cambia quattro: Yildiz è fuori

Inter-Juventus, Thiago Motta ne cambia quattro. La sfida più difficile nel momento più complicato. Il tecnico bianconero sorprende ancora.

E’ il giorno di Inter-Juventus. La nona giornata di andata del campionato di Serie A mette di fronte i campioni in carica di Simone Inzaghi ed una delle possibili antagoniste per la vittoria finale. Almeno era cosi fino alla tarda serata di martedì scorso.

Martedì sera, in Champions League contro lo Stoccarda pare infatti che la Juventus abbia perso molto di più di una partita. Ad ascoltare, e leggere, i commenti dei giorni successivi la formazione bianconera ha perso credibilità. Ora si rimarcano vecchi e nuovi difetti e persino il suo celebrato tecnico viene accusato di gratuita, e sconsiderata, genialità. La sfida di San Siro giunge pertanto nel primo momento di difficoltà di Thiago Motta. Ha gli uomini contati contro la rosa più forte della Serie A.

Inter-Juventus: Thiago Motta esclude Yildiz

La gara più difficile che potesse assegnare il cartellone ma anche quella che può, naturalmente, regalare la giusta carica adrenalinica ai ragazzi di Thiago Motta.

E’ il momento delle scelte, quelle che tanto hanno fatto discutere nella serata di Champions. Contro l’Inter la Juventus sarà nuovamente rivoluzionata dal tecnico italo brasiliano. Scelte che possono regalare il Paradiso o far sprofondare all’Inferno. Giovanni Albanese ha steso il probabile undici bianconero anti-Inter. Di Gregorio tra i pali, Savona, Danilo, Kalulu, Cambiaso la linea difensiva, Fagioli davanti alla difesa, Conceicao, McKennie, Locatelli, Weah ed il terminale offensivo, Vlahovic. Un 4-1-4-1 che non contempla, almeno inizialmente, Yildiz. Una scelta che sta già facendo montare commenti e polemiche. A Thiago Motta non fanno certo difetto idee chiare ed il carattere giusto per imporle. Il momento della Juventus è, però, delicato. San Siro è il ‘tribunale’ che emetterà una sentenza quasi senza appello. Soltanto alla nona giornata di andata.