Kulusevski pronto a tornare in Serie A, affare per giugno

Dejan Kulusevski potrebbe presto tornare in Serie A con una big italiana che ha messo nel mirino l’ex talento della Juventus, ora in forza al Tottenham.

La sua avventura alla Juventus fu altalenante con il suo arrivo nel giugno del 2020 che lo portò a vivere una stagione e mezza con la maglia bianconera collezionando 9 reti in 74 presenze.

Il talento svedese, classe 2000, ha trovato maggiore spazio al Tottenham diventando uno dei punti di forza della squadra londinese concludendo lo scorso campionato con 8 reti all’attivo. Il giocatore è ora una colonna degli Spurs ai quali è legato da un contratto fino al giugno del 2028. Nelle ultime ore starebbe spuntando la possibilità di vedere il giocatore di nuovo in Serie A con una big del nostro campionato che sarebbe interessata al suo acquisto nel caso di partenza di un big.

Calciomercato, Kulusevski nel mirino di una big italiana: assalto a giugno

Il Milan ha messo nel mirino Dejan Kulusevski. Il Tottenham valuta circa 50 milioni di euro l’esterno offensivo ex Parma, una somma che i rossoneri potrebbero avere a disposizione nel caso in cui dovesse partire Rafael Leao.

Il talento portoghese sta vivendo un momento non semplice al Milan con Paulo Fonseca che in più di un’occasione lo ha lasciato fuori dalla formazione titolare. Anche lui legato al club fino al giugno del 2028, Rafael Leao potrebbe chiedere di cambiare aria in vista del prossimo campionato dopo che la scorsa estate diverse squadre si erano fatte avanti per il suo cartellino, Barcellona in primis.

Il Milan chiede circa 100 milioni di euro per il cartellino del classe 1999 ma se la stagione del calciatore rossonero non dovesse essere positiva non è da escludere che possa lasciare Milanello per 90 milioni. Una somma che permetterebbe comunque al Milan di agire in sede di mercato andando a prendere un sostituto all’altezza e potendo sistemare la rosa anche in altri reparti.

Dejan Kulusevski è un pallino di Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente rossonero apprezza moltissimo il classe 2000 ed è stato spesso sponsor dell’ex Juventus per quello che riguarda la nazionale svedese. Una stima che potrebbe portare ad un assalto in sede di mercato in vista della prossima estate con l’attaccante esterno che potrebbe così tornare a vestire una maglia di una squadra italiana nel prossimo futuro.