Bernardeschi pronto a dire sì: ritorno in Serie A ad un passo

Federico Bernardeschi, clamoroso colpo di scena che riguarda l’ex nazionale azzurro: sta per ritornare in Serie A

Certe volte ritornato. Anzi, potrebbero ritornare. Potrebbe proprio essere il caso di Federico Bernardeschi che, dopo aver preso l’importante decisione di lasciare il calcio italiano e l’Europa per andare in Canada, è pronto a ritornare in Serie A. Una possibilità tutt’altro da scartare per il nativo di Carrara che è tutt’ora considera un vero e proprio idolo dei tifosi del Toronto.

Il suo contratto con il club andrà in scadenza l’ultimo giorno di dicembre del 2026. La società intende molto puntare sia su di lui che su Lorenzo Insigne visto che li reputa parti integranti del loro progetto. Anche se la “voglia” ed il richiamo del nostro Paese potrebbe condizionare il classe ’94. Anche perché squadre interessate a lui, per andare a rinforzare il reparto offensivo, di certo non mancano.

Dal luglio di due anni fa l’importante decisione di fare le valigie ed iniziare questa esperienza che, comunque, lo ha fatto crescere sia umanamente che calcisticamente. L’ex esterno d’attacco della Juventus potrebbe ricevere delle avances molto importanti nelle prossime settimane. Tanto è vero che ci sarebbero addirittura tre squadre pronte a darsi battaglia nel convincere il calciatore ad accettare la loro proposta. Di conseguenza anche un suo ritorno in Italia.

La prima possibilità porta al Bologna. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che la squadra felsinea mostri un certo interesse verso il 30enne. Soprattutto quando militava ancora in bianconero. La squadra emiliana, che sta faticando sia in campionato che in Champions, vorrebbe rinforzare il proprio attacco magari con il suo arrivo.

Stesso discorso vale anche per il Torino che, dopo aver perso per infortunio il capitano Duvan Zapata, è alla ricerca di un attaccante. Anche se le caratteristiche dei due calciatori sono completamente diverse. Infine l’ipotesi, assolutamente da non scartare, da parte del ricco Como pronto ad accontentare ogni suo tipo di richiesta economica.

Un altro argomento molto delicato (ed assolutamente da non sottovalutare) riguarda il suo ricco ed importante ingaggio. Il 30enne, infatti, percepisce uno stipendio dal valore di 6 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi per le casse dei club italiani citati in precedenza.