Esonero UFFICIALE: è il turno di Allegri

Esonero ufficiale: adesso arriva il turno di Massimiliano Allegri. Un lunedì nerissimo per diversi tecnici. Ecco la decisione definitiva

Un lunedì nero per diversi allenatori. Per uno più di tutti. E adesso pare sia arrivato il momento di Massimiliano Allegri. Non nell’immediato, perché per ora è stata presa una scelta ad interim, però non sappiamo come andrà a finire e il tecnico di Livorno è uno in lizza.

Se la Roma, almeno per ora, avrebbe deciso di continuare con Ivan Juric in panchina (giovedì c’è il Torino all’Olimpico e lì, il croato, si gioca la panchina), Erik ten Hag invece ha chiuso il proprio capitolo dentro il Manchester United. “Erik ten Hag ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United. Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha guidato il club a due trofei nazionali, vincendo la Carabao Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo tempo con noi e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Ruud van Nistelrooy assumerà la guida della squadra in qualità di allenatore ad interim, supportato dall’attuale team tecnico, mentre verrà reclutato un allenatore permanente”. Questo il comunicato ufficiale dello United.

Esonero ufficiale, anche Allegri in lizza

Per il momento quindi la panchina dei Red Devils è stata affidata a quel centravanti fortissimo che porta il nome di Ruud van Nistelrooy, ma è una decisione sul breve periodo, nell’immediato. E se le cose non dovessero cambiare immediatamente allora da quelle parti, come viene spiegato, si potrebbe iniziare già da adesso a pensare al futuro.

E, tra i papabili, c’è anche il nome di Massimiliano Allegri. Che per il momento è fermo in attesa della chiamata giusta e si diverte con i suoi cavalli che vincono gare. Ma il suo lavoro è un altro, è quello di allenare, e in Inghilterra ci stanno pensando seriamente. Magari la sosta di novembre, l’ultima per le nazionali, potrebbe essere il momento giusto. Sicuramente Max è in attesa e uno come lui, allo United, potrebbe fare davvero bene.