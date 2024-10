Juventus, schiaffo all’emergenza: il nuovo rinforzo arriva dalla Serie B

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a monitorare diverse piste per non farsi trovare impreparati: nuova occasione a sorpresa

Soffrendo per larghi tratti della gara, sul punto di soccombere definitivamente ma alla fine offrendo una grande reazione di squadra, la Juventus è riuscita a rimontare sul 4-4 l’Inter, cogliendo un punto prezioso per il proprio processo di crescita. Al di là dell’effervescenza offensiva, però, impossibile non rimarcare la troppa fragilità del reparto arretrato, messo spesso in imbarazzo dagli uomini di Inzaghi.

La scelta di Thiago Motta di puntare nuovamente dall’inizio su Danilo ha lasciato molto perplessi quanti si auspicavano un impiego dall’inizio di Gatti. Ad ogni modo il buco rappresentato dall’assenza di Bremer pesa come un macigno nell’economia della gestione delle rotazioni difensive del tecnico bianconero. Un innesto a gennaio è per certi aspetti necessario. Oltre ai soliti nomi – profili piuttosto difficili da raggiungere o per costo del cartellino (come Ortiz) o per richieste di ingaggio (Skiniar), non è escluso che possa farsi largo un altro tipo di ipotesi. Alla luce del modo con il quale la ‘Vecchia Signora’ si è mossa nelle ultime finestre di mercato, infatti, Giuntoli potrebbe anche decidere di pescare il coniglio dal cilindro, puntando forte su Nicolò Bertola, giovane difensore centrale di proprietà dello Spezia.

Non si tratta di un profilo banale. Il classe 2001, letteralmente esploso nell’ultima stagione e mezzo, ha evidenziato una crescita importante non solo come senso di posizione, ma anche in fase di avvio d’azione e in marcatura. Motivo per il quale diverse big hanno cominciato a mettere gli occhi su Bertola, legato allo Spezia da un contratto in scadenza il 30 giugno che non è stato ancora rinnovato. Oltre alla Juventus, infatti, anche l’Inter segue con interesse l’evolvere della situazione, pronta ad inserirsi in caso di spiragli propizi. Staremo a vedere cosa succederà.