Sesko erede di Vlahovic: Giuntoli pesca il jolly e lo porta alla Juve

Sesko come erede di Dusan Vlahovic. Ecco cosa potrebbe succedere alla Juventus. I dettagli della situazione.

La Juventus guarda al futuro del proprio attacco e ha individuato Benjamin Sesko come potenziale sostituto di Dusan Vlahovic. In caso di partenza del serbo, i bianconeri vedono nel centravanti del RB Lipsia un profilo adatto per mantenere il livello di competitività dell’attacco, con la prospettiva di un investimento che potrebbe rivelarsi cruciale per il club.

Sesko, 21 anni, alto 1,95 m, ha catturato l’attenzione dei principali club europei per la sua presenza fisica e abilità realizzativa. Attualmente, lo sloveno vanta un valore di mercato di circa 50 milioni di euro e ha già segnato sei gol e fornito tre assist in dodici presenze in questa stagione. La Juventus valuta positivamente le sue doti come finalizzatore e il suo potenziale di crescita, vedendolo come una scelta naturale per sostituire Vlahovic in caso di cessione.

Sesko, colpo in attacco della Juventus: 60 milioni di euro

L’interesse per Sesko non è esclusiva della Juventus: il Manchester United sembra altrettanto determinato a mettere le mani sul giovane attaccante. La competizione tra i due club potrebbe portare il prezzo di Sesko a salire fino a 60 milioni di euro. Questo interesse europeo aumenta la complessità della trattativa, soprattutto considerando che il Lipsia ha blindato il giocatore con un contratto fino al 2029, una clausola che potrebbe scoraggiare eventuali offerte troppo basse.

La Juventus è consapevole della solidità del contratto di Sesko con il Lipsia e del fatto che un trasferimento richiederà un investimento significativo. Tuttavia, le prospettive offerte da un giovane come Sesko, già pronto a imporsi in Europa, potrebbero rappresentare una mossa strategica per la squadra. La Juventus è consapevole che l’operazione Sesko non sarebbe semplice, sia per l’interesse del Manchester United sia per le richieste economiche del RB Lipsia, che potrebbe rivelarsi poco incline a privarsi del suo attaccante principale. La Juventus, però, ha messo in conto la necessità di un forte investimento, spinta dall’urgenza di prepararsi per un eventuale addio di Dusan Vlahovic, il quale continua ad essere nel mirino di diversi top club europei.

La possibile partenza di Vlahovic è una questione complessa per la Juventus. L’attaccante serbo, arrivato a Torino con alte aspettative, ha vissuto stagioni altalenanti a causa di infortuni e dell’adattamento allo stile di gioco bianconero. Con l’interesse di club come il Chelsea e il Paris Saint-Germain, la Juventus potrebbe valutare la cessione di Vlahovic per ottenere una liquidità significativa e alleggerire il monte ingaggi.