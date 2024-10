Solo 1 milione di euro: dai bianconeri ai giallorossi

Addio alla Juventus per lui che è già pronto a vestire la maglia giallorossa: le parti hanno trovato l’accordo.

La settimana di fuoco della Juventus si è dunque conclusa. Messo in archivio anche il derby d’Italia, 4-4 davvero rocambolesco con un super Kenan Yildiz, per i bianconeri è tornato il tempo di pensare al proprio futuro. Mancano ancora diverse sfide prima della prossima sosta, che sarà anche l’ultima dell’anno, e il club di Thiago Motta spera di poter mettere via altri punti importanti.

Novembre non sarà solo il mese dello stop ma sarà anche un periodo importantissimo per quanto riguarda il futuro della Juve. La Vecchia Signora sa di giocarsi molto e di doverlo fare con una rosa che ha probabilmente bisogno di qualche ritocco. Specialmente in difesa visto che Bremer si è fatto male e sarà costretto a saltare il resto della stagione.

Una grandissima tegola per il club più titolato in Italia che ha già messo nel mirino il calciomercato di gennaio. La finestra invernale rappresenterà una grande occasione per sistemare i propri affari, non solo in entrata ma anche in uscita. C’è un calciatore nella rosa di Motta che ha fatto il suo tempo e che a gennaio potrebbe fare i bagagli e vestire giallorosso.

Calciomercato Juventus, se ne va ai giallorossi: tutto già deciso

Le ultime settimane hanno regalato alcune sorprese alla Juventus che sembrava obbligata a dover fare a meno di Paul Pogba, precedentemente squalificato per 4 anni a casa del doping. Squalifica che è però stata recentemente ridotta a 18 mesi e questo significa che il francese potrà presto tornare in campo. Ma niente Juventus per lui che potrebbe volare in Turchia alla corte del Galatasaray.

A rivelare l’indiscrezione di calciomercato sono alcune fonti turche secondo le quali i giallorossi di Istanbul e il centrocampista avrebbero già parlato di trasferimento con tanto di accordo sullo stipendio. Sembra infatti che Pogba sia pronto a tornare a giocare e per farlo appare pronto ad accettare un ingaggio pari a 1 milioni di euro a stagione.

Somma certamente sotto la media se si considera la carriera di Pogba, nella quale ha guadagnato cifre ben diverse in passato. Per il Galatasaray, invece, rappresenta sicuramente una ghiotta occasione di mercato ma anche una scommessa in piena regola visto che il classe 1993 non scende in campo dallo 14 maggio. All’epoca mister Massimiliano Allegri gli concesse poco meno di una mezz’ora contro la Cremonese.