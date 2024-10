Yildiz è in pericolo: nel mirino un altro numero 10

Avvio di stagione non proprio esaltante per Kenan Yildiz, riflessioni in corso per la Juventus: i bianconeri pensano a un nuovo 10 sul mercato

Come ogni nuovo ciclo in fase di avvio che si rispetti, quello della Juventus ha bisogno di tempo e pazienza e sta passando attraverso una fisiologica situazione di adattamento e transizione. Sono dunque da mettere in conto delle problematiche e dei passi falsi e per i bianconeri il primo vero intoppo è arrivato con la sconfitta contro lo Stoccarda in Champions League. Un ko che ha lasciato malumori e strascichi per vari motivi.

Juventus battuta e dominata dai tedeschi ben più di quanto abbia detto lo 0-1 finale. Thiago Motta ha ammesso le sue responsabilità nella sconfitta e ha spiegato come tutti debbano lavorare per rialzarsi dopo ko come questi. Il club bianconero di sicuro ha il potenziale per far bene, ma non sarà facile giungere ai massimi livelli e per l’allenatore italobrasiliano non mancano le criticità. A cominciare dagli infortuni, ma anche dal rendimento di alcuni giocatori come Kenan Yildiz.

Il giovane talento turco ha su di sé aspettative notevoli, simboleggiate dalla consegna della maglia numero 10. Ma si sta accendendo solo a sprazzi, e in questo senso c’è da capire quanto sia da imputare a lui e quanto a consegne tecnico tattiche particolari da parte dell’allenatore. Sono già arrivate, copiose, le prime critiche e ora da parte del diretto interessato si attende una risposta importante sul campo. Altrimenti, la Juventus potrebbe già pensare a un sostituto. E lui, al tempo stesso, di cambiare aria se non si sentisse valorizzato a sufficienza.

Juventus, Giuntoli ha già il dopo Yildiz: sfida ai top club per Mastantuono

Un nuovo giovane talento che sta già facendo parlare molto di sé è Franco Mastantuono, fantasista in forza al River Plate che è già finito nel mirino di top club molto importanti.

18 anni ancora da compiere, ma le stimmate del predestinato. Tanto che secondo ‘Sport’ il Real Madrid vorrebbe già chiudere il suo acquisto entro dicembre, magari lasciandolo poi almeno per un altro anno in Argentina per farlo maturare. La concorrenza è tanta, ci sono anche Manchester City e Milan, ma Giuntoli sembra deciso a inserirsi nella corsa e non è detto che con la sua consumata abilità nel tessere rapporti non possa riuscire, sorprendentemente, a spuntarla.