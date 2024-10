Colpo low cost in difesa, la Juve piazza l’affare a gennaio

Juventus in corsa per prendere un difensore in vista del mercato di gennaio. Nel mirino un innesto a basso costo.

Momento altalenante per la Juventus tra campionato e coppa. I bianconeri nell’ultima settimana hanno conosciuto il dolore della prima sconfitta in Champions League, perdendo in casa contro lo Stoccarda a sorpresa. Mentre in Serie A c’è grande senso di rivalsa dopo il 4-4 clamoroso strappato in rimonta nella tana dell’Inter.

La difesa bianconera, che aveva rappresentato un punto di forza assoluto nelle prime settimane e giornate di campionato, ora si sta rivelando più fragile del previsto. Il motivo potrebbe essere ritrovato nel grave infortunio occorso a Bremer, il leader della retroguardia, che salterà tutto il resto della stagione per la lesione del legamento crociato del ginocchio.

Urge a gennaio per la Juve correre ai ripari in difesa. Il d.s. Cristiano Giuntoli sta già sondando diverse opzioni per rimpolpare un reparto che oggi può fare affidamento solo su Kalulu, il redivivo Danilo e Gatti. Insomma, è necessario un innesto, ancor meglio se pronto e già maturo per giocare in Serie A a certi livelli.

Juventus, per la difesa spunta il titolarissimo dell’Empoli

Ultimamente in casa Juventus si sono già fatti dei nomi internazionali per completare la difesa a gennaio e rimpiazzare temporaneamente Bremer. Ovvero quelli di Hato dell’Ajax, Kiwior dell’Arsenal e persino dell’esotico Ortiz dal Flamengo. Ma nei pensieri di Giuntoli sarebbe finito anche un altro centrale, che gioca in Serie A da diversi anni.

L’opzione low-cost dei bianconeri si chiama Ardian Ismajli, difensore albanese classe 1996, vero e proprio intoccabile della formazione dell‘Empoli. Una delle squadre rivelazione del campionato in corso, in cui l’ex Spezia e Hajduk primeggia come leader difensivo, viste le 9 gare da titolare su 9 disputate finora.

Ismajli tra l’altro è in scadenza di contratto a giugno 2025 e dunque sarebbe acquistabile a gennaio con un esborso minimo. Il profilo dell’albanese non dispiace affatto dalle parti di Vinovo, tanto che gli osservatori della Juve lo stanno visionando da vicino, con pareri piuttosto positivi. Non un profilo di prospettiva o di assoluto prestigio, bensì un roccioso centrale che possa dare ricambio ed esperienza a Motta e compagnia.

La carriera di Ismajli è cominciata in Kosovo, per poi continuare nel campionato croato e sbocciare in Italia, acquistato dallo Spezia. Dopo un’ottima stagione in Liguria è stato l’Empoli a puntare forte su di lui, ingaggiandolo per soli 2 milioni di euro.