Grave infortunio e affare saltato: Juventus al tappeto

Grave infortunio e affare saltato: il ko rischia di mettere nei guai anche la Juventus. Ecco cos’è successo e lo scenario

A gennaio la Juventus, come sappiamo dopo l’infortunio di Bremer, ha decisamente bisogno di un difensore centrale. E di nomi, anche parecchi, sono usciti nell’immediatezza dello stop del brasiliano che ha chiuso in anticipo, dopo la rottura del crociato, la sua stagione.

Intanto c’è da dire una cosa: in questo momento i bianconeri hanno sì in mente un’entrata ma la potrebbero fare solamente in prestito. Quindi nessun investimento ma solo ed esclusivamente un innesto per tappare quel buco che ci sarà. Uno dei primi nomi che è stato fatto è quello di Skriniar, ai margini dei progetto di Luis Enrique al Psg: i parigini potrebbero anche aprire alla cessione temporanea, ma l’ex Inter ha uno stipendio monstre che ovviamente complica le cose. Un altro profilo – già accostato alla Juve in passato – è sicuramente quello di Kiwior, ex Spezia adesso all’Arsenal. Ma anche qui i piani si potrebbero complicare.

Grave infortunio per Gabriel: Kiwior rimane a Londra

Sì, perché il difensore 26enne Gabriel si è fatto male nel match contro il Liverpool di domenica scorsa. Uscito zoppicante dal campo, Arteta ha detto alla fine della partita che non riusciva nemmeno a camminare. Non si conosce ancora in maniera ufficiale l’entità dell’infortunio, ma è evidente che, qualora si dovesse trattare di qualcosa di preoccupante, la possibile operazione Kiwior si complicherebbe e pure di brutto.

Con un difensore in meno i londinesi farebbero fatica a cedere un giocatore comunque importante nello scacchiere della squadra e che soprattutto, quando chiamato in causa, riesce a dare il proprio apporto in maniera fondamentale. Giuntoli quindi potrebbe essere costretto a virare verso altri lidi, cercare nuove soluzioni, o magari farsi aiutare dal Psg nell’ingaggio di Skriniar, che forse per caratteristiche è quello che si avvicina di più (con le dovute proporzioni, ovviamente) a Bremer. Che manca tantissimo dentro la Juve e a Milano lo abbiamo visto.