L’ex Juventus all’Inter dopo 4 mesi: trattativa clamorosa

Era tutto pronto per il suo passaggio all’Inter, ma alla fine l’e Juventus ha fatto una scelta diversa: oggi può tornare in Serie A.

La sfida tra Inter e Juventus non è ancora finita, colpo di scena per i nerazzurri di Giuseppe Marotta che diverse ore dopo rispetto al match clou della nona giornata di campionato avranno ancora a che fare con i bianconeri. Questa volta non in campo ma in chiave calciomercato.

In Serie A il primo derby d’Italia della stagione è finito con un emozionante e a dir poco inaspettato 4-4. Buona prova da parte della Juve che nonostante le difficoltà non si è mai data per vinta e alla fine è riuscita ad agguantare un pareggio che ad un certo punto sembrava impossibile.

In attesa di capire quale sarà la reale stagione dell’Inter, in dirigenza si è tornati a pensare al futuro e nei radar c’è ora un giocatore che in passato è stato un punto di riferimento per i rivali di sempre che ora ha bisogno di rilanciarsi. Quella milanese sarebbe una piazza perfetta per farlo.

Serie A, torna l’ex Juve: se ne va all’Inter

Giusto qualche ora fa vi raccontavamo di come di spazio per Federico Chiesa al Liverpool ce ne sia veramente poco. L’esterno ex Juve è arrivato a mercato quasi concluso e questo ha in qualche modo rallentato il suo inserimento all’interno del club. Solo pochi spezzoni di gara per l’ala classe 1997 che non è affatto passato di moda in quel di Appiano Gentile.

Difficile immaginare quale potrebbe essere la sua collazione tattica negli schemi di mister Simone Inzaghi ma una cosa è certa: per la dirigenza meneghina rappresenta un obiettivo da diverso tempo e visto che al Liverpool non gioca, in inverno potrebbero esserci nuovi tentativi. Gli stessi fatti in estate ma che non hanno portato ad una conclusione positiva.

La società ha sparato alto per il suo cartellino e il giocatore ha chiesto tanto d’ingaggio. Questi due fattori hanno spinto l’Inter a defilarsi e alla fine c’è stato il passaggio in Premier League. Ora, tuttavia, la domanda continua ad essere la stessa: cosa vorrà fare il Liverpool con il suo nuovo giocatore? In Inghilterra si è tornati a parlare di un possibile prestito e questo ha fatto drizzare le antenne ai nerazzurri. Ma attenzione, perché Chiesa piace anche a Roma e Milan.