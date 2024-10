Vlahovic fatto fuori: ribaltone choc Juventus

Vlahovic potrebbe essere già fuori? Ecco cosa potrebbe succedere in dettaglio sull’attaccante della Juventus.

La Juventus si trova ad affrontare una situazione complicata sul fronte del mercato, soprattutto riguardo a Dusan Vlahovic, uno dei suoi attaccanti di punta. Dopo il rocambolesco pareggio 4-4 contro l’Inter, i bianconeri devono restare concentrati sugli impegni imminenti, ma senza dimenticare la pianificazione a lungo termine, specialmente in vista del mercato di gennaio. In questo contesto, sono emerse importanti rivelazioni durante la trasmissione Ti Amo Calciomercato, dove il giornalista Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport ha svelato le possibili strategie del club.

Nonostante il gol decisivo segnato contro l’Inter, che dimostra il valore del serbo, la Juventus si interroga su come gestire al meglio le energie e la salute del suo centravanti, visto che attualmente in rosa non c’è un sostituto naturale. L’assenza di un vice-Vlahovic pesa nei piani di mercato, e secondo Albanese, al momento la Juventus non sembra intenzionata a cercare un attaccante di riserva nella sessione di gennaio.

“Nessun attaccante di riserva”: la Juve non prende un vice Vlahovic e riflette sul suo futuro

Thiago Motta dovrà, quindi, gestire con cautela l’attaccante per evitare infortuni o sovraccarichi, mentre la dirigenza si concentra su altre priorità di mercato. “Abbiamo visto vari giocatori adattarsi come vice-Vlahovic, da Mbangula a Yildiz fino a Timothy Weah”, ha spiegato Albanese, sottolineando che la priorità del direttore sportivo Cristiano Giuntoli resta quella di valutare il contributo di Milik al suo rientro, in modo da capire se puntare su di lui o orientarsi verso un profilo diverso.

Secondo Albanese, la Juventus sembra intenzionata a puntare su un difensore centrale, area in cui si ritiene ci sia un maggiore bisogno. “L’identikit del difensore non è ancora chiaro, ci sono due scuole di pensiero in dirigenza: da un lato, un giocatore che conosca già la Serie A potrebbe favorire l’inserimento rapido, dall’altro si guarda anche a un profilo estero che apporti freschezza e novità”, ha dichiarato il giornalista. Il club si aspetta risposte convincenti da Danilo, Kalulu e Gatti, sia in termini di prestazioni tecniche sia fisiche, prima di prendere una decisione definitiva.

Tra i nomi più ambiti per rinforzare la difesa c’è quello di Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain. Albanese, però, è cauto: “Skriniar è un’opzione che la Juve tiene in considerazione, ma serve l’ok dal PSG, e al momento è più un sogno che una reale possibilità. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare se il difensore slovacco decidesse di spingere per il trasferimento”.