Zirkzee-Juventus, svolta definitiva: hanno già chiuso tutto

Calciomercato Juventus, alla ricerca anche di un vice Vlahovic si è parlato di Zirkzee: il Manchester United ha già deciso tutto

Non solo un sostituto di Bremer, ma anche un “sostituto” (scritto appunto tra virgolette) per Dusan Vlahovic, l’unico vero attaccante al momento presente dentro la rosa della Juventus.

Sarà un gennaio importante per Cristiano Giuntoli, direttore dell’area tecnica bianconera, alla ricerca ovviamente di alcune pedine fondamentali che in questo momento mancano dentro lo scacchiere di Thiago Motta. E se l’infortunio del difensore non è un fatto preventivabile, ci sono sicuramente delle pecche nella gestione della punta: Milik è fuori dall’inizio dell’anno, quindi si sapeva avrebbe avuto bisogno di tempo e più in generale non è che garantisca sotto l’aspetto fisico quello che serve ad un club come quello bianconero. Rimane una pecca, anche se nessuno lo dice e anche se anche Thiago Motta ha detto che tutte le scelte sono state prese in sintonia tra il club e lo staff tecnico.

Calciomercato Juventus, Zirkzee non si muove da Manchester

In tutto questo i nomi non sono mai mancati eventualmente per un innesto nel prossimo mese di gennaio. E sfruttando anche il pessimo avvio di stagione, è tornato in pista e anche molto forte il nome di Zirkzee del Manchester United. L’olandese, ex Bologna, agli ordini di Motta ha sfornato la migliore prestazione della sua carriera. Ma con Ten Hag non ha mai convinto. Adesso da quelle parti hanno optato per Van Nistelrooy, dopo l’esonero dell’altro olandese che sedeva in panchina e vedremo se la sua stagione migliorerà.

Di certo c’è secondo quanto scritto da Sky Sport tedesco, il Manchester United non ha nessuna intenzione di cedere Zirkzee a gennaio nemmeno in prestito: “Non è assolutamente un’opzione, vogliono tenerlo e anche l’attaccante 23enne è determinato a restare per dimostrare il suo valore”. Pratica chiusa, quindi, ancora prima di iniziare. Ma si sarebbe anche potuto immaginare che sarebbe andata in questo modo.