Battuta la concorrenza del Milan, la Juve piazza il colpo da capogiro

Cristiano Giuntoli e la Juve sono già al lavoro per i prossimi colpi di mercato: battuta la concorrenza del Milan, il top player può arrivare a Torino. Colpo da capogiro in vista

La Juve, come tutte le big, si guarda già intorno per le prossime mosse di calciomercato, alla riapertura delle trattative da gennaio in avanti. Cristiano Giuntoli e il team bianconero stanno vagliando i migliori talenti possibili, specialmente se dovesse esserci qualche cessione eccellente nel prossimo futuro. Il nome principale che viene in mente a molti è quello di Dusan Vlahovic.

Proprio l’attacco fin qui è stato il reparto che più ha messo in difficoltà Thiago Motta per le scelte. Nel senso che con l’infortunio di Milik e l’assenza in rosa di un’altra punta di peso, l’ex Bologna è costretto a schierare ogni tre giorni il serbo mentre per farlo rifiatare deve adattare altri calciatori nel ruolo di attaccante. A gennaio probabilmente qualcuno arriverà. Il classe 2000 resterà, salvo clamorosi colpi di scena, al suo posto fino la prossima estate. Dopo tutto dipenderà dal rinnovo.

Giuntoli fa sul serio, nuovo colpo per la Juve: battuto il Milan

Al momento c’è ancora distanza tra richiesta e offerta. Il contratto dell’ex Fiorentina scade nel 2026 e si ha la sensazione che senza il prolungamento, finirà come con Rabiot e Chiesa la scorsa estate. Al momento la fumata bianca è lontana e tutto fa pensare che l’epilogo sarà lo stesso dei suoi illustri ex compagni. D’altro canto la politica societaria è nota: nessun rinnovo a cifre impossibili, chi sposa la causa della Juve dovrà farlo a costi contenuti.

Nel frattempo la Juve si guarda intorno per il possibile dopo-Vlahovic e avrebbe già individuato il colpo da piazzare in caso di addio del serbo. Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia è finito sul taccuino di molte big. Il classe 2003, che ha di recente affrontato la Juve in Champions, è uno dei migliori prospetti del calcio internazionale. Tra le italiane era stato il Milan a metterlo nel mirino ma come riportato dal portale todofichajes.net, adesso la Juve ha messo la freccia ed è balzata in pole in caso di addio di Vlahovic.

Il prezzo però è di quelli da capogiro: il Lipsia, infatti, chiede almeno 65 milioni di euro per vendere il bomber sloveno. La cifra potrebbe arrivare dai soldi incassati dalla vendita dell’attuale attaccante della Juve, nella speranza che Giuntoli riesca a ricavare più possibile da un giocatore in scadenza.