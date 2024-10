Juventus, nuovo centrale al posto di Danilo: Thiago Motta ha detto sì

Juventus, nuovo centrale al posto di Danilo. Non sembra essere l’anno dei brasiliani nella casa bianconera. Anche il difensore ‘soffre’ a causa di un pessimo rendimento.

Il 4-4 di San Siro contro l’Inter ha lasciato un’indiscutibile scia di entusiasmo, ma anche numerose perplessità. La Juventus ha realizzato quattro reti, ma anche l’Inter ha realizzato quattro reti, in almeno due occasioni Di Gregorio è stato straordinariamente reattivo ed in diverse altre i nerazzurri avrebbero potuto arrotondare il bottino.

Mai, come al Meazza, la formazione di Thiago Motta ha concesso così numerose occasioni da rete agli avversari. Vuoti difensivi, un misto di ‘leggerezza’ e condizione scadente, che non possono non rappresentare un campanello di allarme per il tecnico bianconero. Non tutto può essere giustifico con la pur pesante assenza di Gleison Bremer. L’ingresso, tardivo? di Federico Gatti ha riportato peso e sostanza alla retroguardia bianconera che patisce, mai come in questo avvio di stagione, il rendimento, prossimo allo zero, di Danilo. Su come potrebbe operare Cristiano Giuntoli a gennaio, nella finestra invernale di mercato, per sistemare la difesa bianconera, ci illumina un post di Graziano Carugo Campi su X.

Juventus, nuovo centrale al posto di Danilo. Motta ha deciso

Graziano Carugo Campi non ha fatto nomi di possibili obiettivi di mercato della Juventus. Ha, però, fatto qualcosa in più, ovvero svelato l’identikit del difensore desiderato da Thiago Motta nel 2025.

Il tecnico italo brasiliano, vuole, secondo Carugo Campi, un difensore con i piedi ‘educati, in grado di impostare dal basso. Ulteriore caratteristica deve essere di piede mancino. Un altro Riccardo Calafiori, se esiste. Infatti per Motta il nuovo difensore non dovrà andare a sostituire Gleison Bremer, bensì un altro brasiliano: Danilo. Una rivelazione che, se confermata, muterebbe anche i possibili nomi ‘papabili’ per la retroguardia bianconera. Una rete subita in otto gare di campionato. Quattro reti subite in una sola partita. Al momento l’emergenza sembra essere nelle retrovie ed è lì, che la Juventus cercherà di sistemare le cose.