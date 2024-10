Lo mollano alla Juventus: ritorno choc in un lampo

Calciomercato Juventus, lo mollano ai bianconeri e si materializza in questo modo il ritorno choc. Ecco lo scenario per gennaio

Se per quanto riguarda l’attaccante, la Juventus non ha ancora deciso se investire o meno dei soldi nella prossima finestra di mercato, sicuramente Giuntoli sa bene che dietro un volto nuovo dovrà esserci.

Anche perché qui non c’è nessuno pronto a rientrare, a differenza di quanto succederà in prima linea quando ci sarà il recupero di Milik. Bremer infatti si rivedrà solamente, a meno di clamorosi miracoli, il prossimo anno, e Thiago Motta – anche per via delle condizioni fisiche di Danilo, che non è quello degli anni scorsi – ha sicuramente bisogno di un elemento da mandare in campo con tranquillità. Insomma, un colpo dietro la Juve lo dovrà pur fare, e non ci sono solamente Skriniar e Kiwior nella lista di Giuntoli. In prestito infatti potrebbe anche esserci un clamoroso ritorno.

Il Tottenham molla Dragusin: ritorno in bianconero

Dragusin, con un passato in bianconero come ricordiamo tutti, è al Tottenham, ma secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, non convince Postecoglou. Ed è per questo che gli Spurs sono alla ricerca di un difensore da inserire nella rosa nel prossimo mese di gennaio e in questo modo potrebbero anche liberare il rumeno che potrebbe fare il percorso inverso rispetto a quello fatto nello scorso gennaio.

Potrebbe essere questa la soluzione, sicuramente low-cost, perché parliamo comunque di un giocatore che potrebbe arrivare a titolo temporaneo: ed è questa la formula, indubbiamente, che vuole adottare Giuntoli per coprire quel buco, nell’attesa ovviamente poi di un rientro di Bremer. Anche questa, in poche parole, è sicuramente una traccia da seguire nel corso delle prossime settimane anche se rimangono sicuramente in piedi tutte le altre piste delle quali vi abbiamo parlato.