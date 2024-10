Porta sbattuta in faccia: a gennaio non torna alla Juve

Non ci sarà un ritorno a gennaio alla Juve, come era stato ipotizzato in alcuni rumours di mercato: la smentita non lascia alcun dubbio in proposito

Per una squadra giovane e all’avvio di un nuovo ciclo come la Juventus, ci sono momenti che possono rappresentare una vera svolta e dare benzina in termini di autostima, per proseguire con maggiore convinzione sul percorso. Tale potrebbe essere per tutto l’ambiente il 4-4 contro l’Inter, un risultato arrivato in maniera rocambolesca, ma con i bianconeri forti delle proprie idee e anche di un pizzico di incoscienza, capaci di una grande rimonta e ora consapevoli di potersela giocare alla pari più o meno con tutti.

Ora, serviranno conferme, per la compagine di Thiago Motta, che andrà a caccia di altri punti pesanti nelle prossime sfide, per rimanere a contatto con la vetta. Le difficoltà, per l’allenatore italobrasiliano, stanno non solo nel dover trovare continuità di risultati e prestazioni, ma anche nella gestione delle energie di una rosa in cui in questo momento le assenze per infortunio pesano non poco.

C’è da tenere botta in questa fase, tra qualche settimana la situazione dovrebbe tornare alla normalità, in modo tale che il tecnico bianconero abbia a disposizione più uomini da ruotare. Ma si pensa già in maniera concreta, negli studi dirigenziali, al mercato di gennaio e agli acquisti da fare.

Di sicuro, sarà una Juventus particolarmente attiva nel mercato invernale, per porre rimedio ad almeno un paio di lacune evidenti. Tante le piste, o presunte tali, circolate ultimamente. Nel frattempo, però, viene smentita l’eventualità di un ritorno alla Juventus, tra le possibili opzioni.

Juve, Rugani resta all’Ajax: parla l’agente

Per l’emergenza difensiva creata dall’infortunio di Bremer, si era pensato che Rugani potesse rientrare dal prestito all’Ajax. Niente di fatto, secondo il suo agente Davide Torchia, intervenuto a ‘Juve Zone’ su ‘Calciomercato.it’.

Parole chiare, quelle di Torchia, sui piani della Juve. “Mi fa piacere che tanti tifosi della Juventus ci abbiano pensato, vuol dire che l’ambiente vuole bene a Rugani e anche noi vogliamo bene alla Juventus – ha spiegato – Ma non penso ci sarà un ritorno a gennaio. Siamo sempre riconoscenti alla Juventus, ma dobbiamo esserlo anche nei confronti dell’Ajax che ci ha sempre voluto. Per il futuro e per un possibile ritorno a Torino, se ne riparlerà a giugno. Le mosse della Juventus? Al centro può sistemarsi anche con Cabal come alternativa, come acquisto credo andrà su qualche giocatore in prestito“.