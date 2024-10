Skriniar ha sciolto le riserve: offerta accettata

Skriniar ha sciolto le riserve. Da oggi c’è un’opzione a disposizione di Cristiano Giuntoli. Gennaio si avvicina ed occorre farsi trovare pronti.

Quella che poi si sarebbe trasformata nella memorabile serata di Lipsia, datata 2 ottobre 2024, era cominciata nel peggiore dei modi. Il colosso d’ebano, Gleison Bremer, a terra dolorante e tutti i fantasmi possibili che soltanto i tifosi della Juventus, in una serata di Champions League, possono veder aleggiare.

Il prezzo pagato dalla Juventus al trionfo in terra tedesca è stato, però, altissimo. Il difensore centrale brasiliano aveva iniziato la stagione così come aveva condotto, e concluso, la stagione precedente. Un rendimento altissimo e l’assoluta sicurezza di poter contare su un giocatore determinate non soltanto in fase difensiva ma anche nei pressi dell’area piccola avversaria. E’ passato quasi un mese da quella serata e, nonostante qualche scricchiolio, la difesa della Juventus aveva retto.

Fino a domenica era. Fino al Derby d’Italia contro l’Inter.

Skriniar ha sciolto le riserve: può arrivare alla Juve

La serata di San Siro ha mandato in estasi i tifosi della Juventus per il pareggio conseguito dopo essere stata sotto di due reti. Ha però anche messo a dura prova le coronarie dei medesimi tifosi che hanno assistito a ‘vuoti’ di memoria difensivi inspiegabili quando si parla di Juventus.

Gennaio è ancora un po’ lontano ma Cristiano Giuntoli sa che occorre un altro difensore centrale. Il direttore tecnico bianconero vuole volare alto e la scelta porta a Parigi, al Psg, a Milan Skriniar. Il 29enne difensore slovacco non è profilo gradito al tecnico dei parigini, Luis Enrique, e pertanto sta valutando diverse vie di fuga. La Juventus c’è sul giocatore e come riferito da Daniele Longo su calciomercato.com, l’ex difensore dell’Inter non ha alcuna preclusione nell’indossare la maglia della storica rivale nerazzurra. Alla Juventus Skriniar verrebbe di corsa. Da comprendere se sussistano le condizioni. Il ritorno della Juventus nell’ECA ha rasserenato i rapporti con il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ma il club francese dovrà accontentare la Juventus su almeno du punti: prestito secco del difensore slovacco ed impegno del club francese a contribuire al pagamento dell’elevato ingaggio del giocatore che in Francia guadagna circa 10 milioni di euro netti.

Operazione molto difficile, ma la volontà di Milan Skriniar potrebbe fare la differenza. Come in campo.