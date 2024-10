Bussano ancora a casa Juventus: Giuntoli risponde con 50 milioni

La Juventus pensa alle prossime operazioni di mercato. Un bianconero è finito nel mirino di una big: Giuntoli fissa il prezzo del cartellino.

Pensa già alle prossime mosse di mercato la Juventus. I bianconeri, a gennaio, proveranno ad ingaggiare un vice-Vlahovic capace di fornire maggiori garanzie fisico-realizzative rispetto ad Arek Milik (ancora ai box per colpa dell’infortunio rimediato a giugno). Diversi i profili sondati, tra cui quelli di Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori. Per quanto riguarda l’estate, la società proseguirà la rivoluzione avviata negli scorsi mesi con un duplice scopo da centrare: da una parte, rendere la rosa ancor più competitiva ad alti livelli. Dall’altra, migliorare la propria situazione finanziaria.

In cantiere ci sono diverse operazioni in entrata: ad esempio, piace molto Patrick Dorgu, autore della rete che martedì ha consentito al Lecce di battere il Verona. Al tempo stesso, non è da escludere qualche partenza eccellente. La partecipazione al Mondiale per club (in programma tra giugno e luglio) garantirà infatti risorse economiche fresche, che consentiranno di far respirare il bilancio. Una parte consistente del budget da destinare agli acquisti, in ogni caso, dovrà arrivare dalla cessione di qualche elemento dell’attuale rosa. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, vorrebbe evitare di privarsi di qualche big ma tutto dipenderà dall’entità delle offerte che perverranno.

Tra i più ambiti all’estero c’è Andrea Cambiaso, diventato un titolare inamovibile nello schieramento tattico di Thiago Motta. Il 24enne, fino a qualche settimana fa, piaceva molto al Real Madrid. Ora, invece, è finito nel mirino del Liverpool che, al termine della stagione, con tutta probabilità divorzierà da Trent Alexander-Arnold (diretto proprio ai Blancos). Il casting volto ad individuare l’adeguato erede del terzino inglese è già scattata ed il preferito della dirigenza dei Reds è l’ex Genoa, molto gradito al tecnico Arne Slot per la sua capacità di ricoprire più ruoli in campo e giocare sia in difesa che nel reparto avanzato.

Mercato Juventus, un bianconero nel mirino di una big: Giuntoli fissa il prezzo

Cambiaso, dopo essere cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Massimiliano Allegri, sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. In questi mesi ha sempre garantito prestazioni di alto livello (indossando addirittura la fascia di capitano nel match vinto ai danni della Lazio lo scorso 19 ottobre), che gli hanno permesso di entrare stabilmente nel giro della Nazionale e godere della piena stima del Ct Luciano Spalletti.

Un elemento duttile e di grande qualità, divenuto l’oggetto del desiderio del Liverpool. Giuntoli, dal canto suo, si priverà di lui soltanto nel caso in cui si materializzasse un’offerta da almeno 50 milioni.