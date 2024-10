Juventus, Thiago Motta sempre più giù: ‘richiamato’ Allegri

Juventus, dopo il pareggio contro il Parma, l’ennesimo in questo avvio di stagione, Thiago Motta è entrato nel mirino dei tifosi

L’ennesimo pareggio in casa, contro un Parma che ha fatto una grossa partita, ha fatto scattare l’allarme. La Juve non sa vincere, almeno per ora, e soprattutto non difende bene. Problemi enormi da quando si è fatto male Bremer, che forse il brasiliano (anzi senza forse) riusciva a coprire con le sue prestazioni.

Problemi che sono tutti spuntati fuori da quando è uscito dal campo del Lipsia, in Champions League, per il gravissimo problema al ginocchio che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione. E adesso la Juve rischia di essere superata in classifica da Fiorentina e Lazio, se entrambe dovessero vincere nella serata di oggi le proprie partite. E, nel frattempo, sui social si è scatenato il putiferio: tutti contro Motta. il termine che maggiormente è utilizzato è presuntuoso.

Juventus, Thiago Motta out: i tifosi vogliono Allegri

La Juve è evidentemente un’altra cosa rispetto al Bologna. A Motta serve del tempo giustamente per capire dove si trova. Ma alla Juve, di tempo, ce n’è sempre poco e come detto prima sui social si sono scatenati i tifosi, che vorrebbero anche un ritorno di Massimiliano Allegri. Che forse, qualche partita pareggiata, l’avrebbe vinta: magari non incantando, magari uno a zero (così com’è successo al Napoli nel corso delle ultime settimane), ma poi sono sempre i tre punti quelli che fanno la differenza. Ecco, sotto, una carrellata di commenti contro il tecnico, con qualcuno che vorrebbe un ritorno di Max da Livorno.

La realtà è che sei andato per inerzia ( metodo Allegri) fino a 3 partite fa’, ora non difendi e in attacco non sei neanche speciale… Ne vedremo delle belle… — tedeschi massi (@MassiTedeschi) October 31, 2024

Mi sa che abbiamo preso un altro Allegri, più presuntuoso….. — K1kkowui (@KikkoWui) October 31, 2024

Il problema è un allenatore presuntuoso e inadeguato pompato,senza motivo,dai media all’unico scopo di denigrare Allegri. Ad oggi la borsa,dove non si parla se non per dati compatibili con la realtà,parla di un titolo Juve in caduta libera:il resto è bar propaganda. — interisThiago (@InterisThiago) October 31, 2024

La soluzione c’è e si chiama Allegri #MottaOut — Paolo Palazzini (@ThePala65) October 31, 2024

Complimenti al #Parma , grandissima partita. La #Juventus sicuramente ha le basi per diventare grande e provare a lottare per lo scudetto, ma ad oggi, anche per colpa di Thiago Motta, vedo seri problemi a livello di gioco e da quando Bremer è out, anche a livello difensivo.… — GabrieleSSL (@gabriele_ssl) October 30, 2024

Thiago Motta out! Max Allegri in! #JuveParma — Thomas Casanova (@casanovaisrealx) October 30, 2024