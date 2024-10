“Ne esce malissimo”: Inter-Juventus non è ancora finita

Il big match fra Inter e Juventus, terminato 4-4, non è ancora finito: ecco chi ne esce con le ossa rotte

Inter-Juventus è stato un match esaltante, mai visto negli ultimi anni. Due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno messo in scena uno spettacolo calcistico non indifferente, tanto che all’estero è stata apprezzata quanto uno scontro di vertice di Premier League.

Ma gli strascichi di quella partita sono ancora evidenti, palpabili. In primis, da rivedere sono le due difese, consce di non aver dimostrato il loro autentico volto, prova ne sono gli errori tecnici da una parte e dall’altra. Poi bisogna sottolineare alcuni aspetti tattici che non hanno lasciato indifferenti entrambi gli allenatori: posizionamenti sbagliati, marcature non andate a buon fine e tanto altro ancora.

Sul big match della scorsa giornata di Serie A ha detto la sua il giornalista Paolo De Paola, secondo il quale tra le due è l’Inter a uscirsene con le ossa rotte.

Inter-Juventus fa ancora discutere: l’opinione di Paolo De Paola

Come era facilmente prevedibile alla vigilia, quando due squadre come Inter e Juventus si affrontano in tale modo è lecito aspettarsi un lungo post gara. E così è stato: sia Simone Inzaghi che Thiago Motta hanno detto ai microfoni della stampa che entrambi meritavano di vincere per quel che avevano mostrato in campo.

Chi ha ragione? Da un certo punto di vista l’Inter, che si è fatta rimontare da Kenan Yldiz nella fase in cui avrebbe dovuto gestire il pallone con calma. Invece si è fatta sorprendere in modo abbastanza goffo: il 4-4 finale a tutti gli effetti poteva essere un 5-2 per i nerazzurri se molti dei loro giocatori non avessero sbagliato davanti a Di Gregorio (tra i migliori in assoluto dei bianconeri).

Su questa linea si muove Paolo De Paola, noto giornalista. Secondo De Paola, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, l’Inter ha gettato al vento l’opportunità di chiudere definitivamente il match, lasciando quindi alla controparte bianconera l’occasione della rimonta.

“Inter-Juventus? L’Inter ne esce malissimo rispetto alla Juventus“, ha detto De Paola a ‘Punto Nuovo Sport’. “Ha sfiorato il 5-2 poi si è fatto recuperare. La Juve era a pezzi contro l’Inter, l’occasione sprecata è quella dei nerazzurri”. Così l’ex direttore di Tuttosport, che rimane convinto del fatto che sia stata l’Inter la squadra a gettare alle ortiche una potenziale vittoria.