Bocciato: salta il primo rinforzo di gennaio per la Juve

La Juventus riflette in vista della sessione invernale del mercato. Un obiettivo è stato bocciato: non sarà lui il primo rinforzo per Motta.

Si è inceppata la Juventus. I due pareggi consecutivi contro l’Inter e l’Empoli hanno rallentato la corsa verso la vetta della classifica (ora distante 7 punti) e messo in evidenza numerose criticità della formazione bianconera. In primis, l’eccessiva permeabilità del reparto difensivo, letteralmente crollato dopo l’uscita di scena di Gleison Bremer. Con il brasiliano in campo, infatti, la retroguardia ha registrato ben 6 clean-sheet consecutivi in Serie A. Nelle ultime 4 partite disputate senza di lui, invece, è stata trafitta 7 volte.

Numeri preoccupanti, a cui va poi aggiunta la rete subita in Champions League per mano dello Stoccarda che ha inflitto alla Vecchia Signora la prima sconfitta stagionale. Il club, di conseguenza, ha intensificato il casting volto ad individuare l’adeguato rinforzo da consegnare a Thiago Motta ad inizio anno. Il budget a disposizione non è elevato tuttavia un colpo risulta comunque in cantiere. Tanti i profili vagliati nelle ultime ore dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, tra cui quello di Ardian Ismajli dell’Empoli.

Il 28enne, legato ai toscani fino al 30 giugno 2025, in questi mesi si è reso protagonista di ottime prestazioni annullando, tra gli altri, Dusan Vlahovic nel match disputato lo scorso 14 settembre. Un profilo low-cost (per prenderlo basterebbe offrire agli azzurri un conguaglio economico), non più giovane ma dal rendimento garantito. Il manager si è iscritto alla corsa, effettuando una serie di sondaggi esplorativi. Difficile, in ogni caso, che sia Ismajli l’innesto destinato a sbarcare a Torino durante la sessione invernale del mercato.

Mercato Juventus, bocciato: il primo colpo non sarà lui

A farlo intendere è stato l’agente Fifa ed intermediario Serxhio Mezi che, ai microfoni di ‘Tuttojuve’, ha bocciato l’albanese senza mezzi termini: “Non è da Juve”. Più probabile, a questo punto, che Giuntoli si focalizzi sulle altre due strade attualmente battute. La prima conduce a Milan Skriniar, utilizzato con il contagocce dal Paris Saint Germain (appena 3 presenze in Ligue 1) ed intenzionato a lasciare subito la città della Tour Eiffel.

I bianconeri si sono fatti avanti proponendo un prestito. Per concretizzare l’operazione, però, sarà necessario che il PSG paghi buona parte del suo stipendio da 9 milioni. L’alternativa all’ex Inter risponde al nome di Jonathan Tah, colonna portante del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il suo contratto terminerà tra otto mesi ed il rinnovo non rientra nei piani del 28enne, pronto a mettersi alla prova in contesti alternativi. Giuntoli riflette. Per sostituire Bremer servirà un centrale di livello internazionale.