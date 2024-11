Ha detto sì, è pronto a vestire la maglia della Juve: che tradimento

Arriva il sì alla Juve da parte di un vecchio rivale, è un ‘tradimento’ clamoroso: per i bianconeri si prepara un grande colpo di mercato a gennaio

Per la Juventus, la gara contro il Parma ha confermato il trend di questo inizio di stagione, evidenziando quelle problematiche che erano già apparse in altre occasioni. I bianconeri hanno potenziale ma anche delle lacune, con gli infortuni che stanno incidendo nel percorso di crescita degli uomini di Thiago Motta, oltre alle fisiologiche criticità dell’adattamento al nuovo modo di giocare e di stare in campo.

Il risultato, con i ducali, è stato un altro mezzo passo falso. Il 2-2 allontana il Napoli capolista a sette punti, naturalmente siamo ancora a un quarto della stagione e c’è tutto il tempo di recuperare, ma è una Juve che così com’è non appare pronta a competere per traguardi assoluti, sebbene l’impegno del tecnico e dei giocatori meriti la massima fiducia.

Nelle ultime partite, è anche sparito il bunker difensivo delle primissime gare. Inevitabilmente, il grave stop di Bremer sta esigendo il suo tributo, con gli altri centrali che non riescono a offrire, in questo momento, uno standard di rendimento particolarmente elevato, anzi iniziano a essere in difficoltà. Motivo per il quale un acquisto in difesa sarà una priorità per Giuntoli sul mercato. Nel frattempo, Thiago Motta e i suoi dovranno tenere botta cercando di conquistare più punti possibile. Tra gli obiettivi bianconeri, c’è un vecchio rivale che si prepara al ‘tradimento’ e a sposare la causa dei torinesi.

Skriniar alla Juve, il sì dello slovacco: gli scenari

Il nome di Milan Skriniar riemerge prepotente per la retroguardia bianconera. Un affare non semplice, ma che per la Juve sarebbe davvero l’ideale per ritrovare la stabilità in terza linea.

Secondo gli ultimi rumours di mercato, Skriniar vorrebbe lasciare il Psg velocemente, non godendo della stima di Luis Enrique e avendo poco spazio. In tal senso, andare alla Juventus non rappresenterebbe un problema, pur di giocare e di ritrovare minutaggio e autostima. A questo punto, la palla passa ai club, o per meglio dire al Psg. Che dovrebbe accettare di far partire Skriniar in prestito e partecipare al suo ingaggio, perché l’affare possa concludersi. Ma la volontà del giocatore, in tal senso, potrebbe aiutare non poco nel raggiungimento della fumata bianca.