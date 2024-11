Juventus, gioco e risultati flop: arriva subito l’esonero

Juventus, gioco e risultati flop. Non ci sono tanti motivi per sorridere dalle parti della Continassa. In arrivo anche la decisione ‘estrema’.

E’ un momento delicato in casa Juventus. In estate la società bianconera ha dato avvio ad una profonda rivoluzione tecnica. La prima squadra affidata a Thiago, Motta, la Next Gen a Paolo Montero, promosso dalla guida della Primavera, con quest’ultima poi affidata a Francesco Magnanelli.

La formazione di Thiago Motta procede a singhiozzo. Alcuni risultati sono stati frutto di partite giocate in maniera positiva, e propositiva, altri decisamente meno, sia in termini di risultato finale sia per quanto riguarda le prestazioni complessive e di alcuni singoli in particolare. La Primavera di Francesco Magnanelli ha anch’essa un andamento ondivago ma è comunque ancorata alle prime posizioni in classifica. I problemi seri riguardano principalmente la Next Gen di Paolo Montero.

Juventus, gioco e risultati flop: Paolo Montero saluta

La seconda squadra della Juventus ha subito la rivoluzione più profonda. Non soltanto il cambio di guida tecnica, ma un pressoché totale cambio della rosa. Con l’ex campione uruguaiano in panchina si è dato avvio ad un nuovo corso della Juventus Next Gen che, però, non sta rispondendo nemmeno alle aspettative minime.

I numeri ricordati da Tuttosport sono impietosi. La Next Gen è ultima in classifica con soli 6 punti conquistati. Il Sorrento ha sconfitto a Biella la compagine bianconera con un gol arrivato al 90° minuto facendo così maturare la sesta sconfitta consecutiva. I ragazzi di Paolo Montero non trovano la via della rete da quattro partite. Nicolò Schira ci ha aggiornato in riferimento alla situazione del tecnico uruguaiano. “Paolo Montero potrebbe essere licenziato dalla Juventus Next Gen. Riflessioni in corso“. Già nella giornata di oggi potrebbero arrivare decisioni importanti, e definitive, dalla Continassa. Sempre secondo le informazioni in possesso di Nicolò Schira la società bianconera starebbe infatti vagliando almeno altri tre profili papabili per la panchina.

Uno scenario che sembra preludere ad un ormai imminente addio di Paolo Montero alla guida della Juventus Next Gen.