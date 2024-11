La penalizzazione alla fine è arrivata: 2 punti e campionato italiano ribaltato

Mancato pagamento ai calciatori, arriva la penalizzazione contro la formazione di categoria: campionato cambia volto, due punti in meno alla squadra

Siamo a inizio campionato ma già stiamo assistendo all’attività della giustizia sportiva in merito al comportamento di alcune società italiane. Non è una novità tutto ciò: ogni stagione, quasi regolarmente, la Figc ispeziona club e persone e arriva al verdetto della penalizzazione.

È accaduto poche ore fa e non per motivi sportivi, bensì di natura economica. Secondo quanto riportato dalla stessa Federazione calcistica italiana, il club in questione non avrebbe ottemperato al suo ruolo, non versando vari emolumenti non solo ai propri tesserati ma anche agli altri dipendenti.

Così la Ternana si trova ad affrontare un Girone B di Serie C con due punti in meno, il che potrebbe provocare grossi problemi da qui alla fine del campionato.

Serie C, Ternana: arriva la penalizzazione di due punti

La classifica degli umbri è comunque buona, considerando il secondo posto (a 25 punti) che diverrà quarto nelle prossime ore in seguito all’attuazione del provvedimento della Figc. Il club, arrivato in C carico di aspettative, ora si trova ad affrontare una situazione difficile dal punto di vista ambientale, visto che digerire una penalizzazione, seppur minima di due punti, non è così semplice.

La formazione umbra viaggia a buoni ritmi, ha di sicuro una delle formazioni più pronte per il ritorno in Serie B, ma al contempo deve fare i conti con uno spogliatoio sempre in fiamme per i motivi di cui sopra.

Secondo quanto riportato dalla Figc, il Tribunale Federale Nazionale (TNF) ha preso provvedimenti ai danni della Ternana dopo che quest’ultima era stata deferita dal Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) in merito al mancato versamento delle ritenute Irpef e di altri emolumenti a calciatori e altri membri del club (tra cui dipendenti e addetti al settore sportivo).

Questo uno stralcio del comunicato Figc in cui avvisa l’applicazione della pena al club: “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Ternana Calcio (Girone B di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva“. “Il TFN – continua il comunicato della Federcalcio – ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di amministrazione del club“.