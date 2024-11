Colpo di scena Juventus: offerta da 50 milioni per Osimhen

Colpo di scena Juventus. Anche nel momento dove occorre la massima concentrazione per non commettere nuovi errori, il mercato detta le ultime novità. Anche alla Continassa.

La prima ‘decade’ del campionato, intesa come numero di giornate disputate, ha il volto ‘affamato’ di Antonio Conte. Il tecnico salentino è rientrato in Serie A dalla porta principale e la sta già marchiando a fuoco. ‘Purtroppo’ per i suoi avversari.

Aurelio De Laurentiis, dopo gli innumerevoli disastri della passata stagione, con tre tecnici diversi seduti sulla panca partenopea, ha messo da parte il rigore economico-finanziario, che da sempre contraddistingua la sua gestione del club partenopeo, per portare a Napoli il numero uno. Un infinito tira e molla salvo poi giungere al tanto sospirato lieto fine. Ed ora il lieto fine iniziano a sognarlo i tifosi azzurri. Il 4 maggio 2023, il giorno dello storico terzo scudetto, 33 anni dopo l’era maradoniana, sembra ormai lontanissimo per via delle vicende che hanno contraddistinto la stagione post-tricolore.

Colpo di scena Juventus: Osimhen se ne va

Uno scudetto a Napoli non si può dimenticare, come non si può dimenticare il giocatore simbolo del terzo trionfo partenopeo: Victor Osimhen. Il campione nigeriano è ora in Turchia, al Galatasaray, in prestito dal Napoli. ma presto le cose potrebbero cambiare. Per l’attaccante nigeriano e per il Napoli.

Secondo quanto risulta al media turco sozcu.com.tr il Galatasaray è pronto ad una ‘follia economica’ pur di acquisire, a titolo definitivo, le prestazioni di Victor Osimhen. Il piano è pronto. La vittoria dello scudetto unita agli introiti provenienti dalla Champions League e, in più, importanti, e ricche, sponsorizzazioni permetteranno di mettere da parte 50 milioni di euro. Questo il budget a disposizione dei turchi per convincere il Napoli ed Aurelio De Laurentiis. Il Galatasaray ha fretta di avviare la trattativa, ed eventualmente di chiuderla al più presto, poiché vuole giocare d’anticipo nei confronti del Chelsea, altro club fortemente interessato al campione nigeriano. E dopo l’acquisto ecco un ricco quinquennale per iniziare a sognare in grande.

Cristiano Giuntoli ha portato Victor Osimhen a Napoli. Difficilmente riuscirà a portarlo alla Continassa.