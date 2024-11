Dalla Juventus all’Inter: reparto completato e smacco clamoroso

Dalla Juventus all’Inter. Le eterne rivali sul campo sono eterne rivali anche sul fronte del mercato. E ritorna in auge un nome già conosciuto.

L’Inter che insegue la lepre Napoli e la Juventus che di lepri da inseguire ne ha già parecchie. Dopo la decima giornata di campionato la formazione di Thiago Motta è infatti sesta in classifica.

Oltre alle già citate formazioni che occupano le prime due posizioni, vi sono l’Atalanta, la Fiorentina e la Lazio a precedere i bianconeri. Comprensibili i musi lunghi alla Continassa. L’estate scorsa Cristiano Giuntoli ha messo in atto una campagna acquisti-cessioni che lasciava presagire un’annata da protagonista della Juventus. Dieci giornate di campionato tracciano un bilancio sostanzialmente negativo se si valuta soltanto la distanza, sette punti, che separa la Juventus dal Napoli di Antonio Conte. Si attende gennaio per intervenire ancora sul mercato e trovare, prima di tutto, il sostituto di Gleison Bremer.

Dalla Juventus all’Inter: ecco Cristian Romero

Sempre più i difensori stanno diventando merce rara. E pertanto carissima. Dal 2 ottobre scorso, dalla serata di Lipsia che ha chiuso la stagione di Gleison Bremer, la Juventus valuta il suo possibile sostituto. Ed il sostituto del brasiliano la Juventus lo aveva già.

Perché Cristian Gabriel Romero, classe 1998, difensore del Tottenham e della nazionale argentina, ha un passato in bianconero. Correva l’anno 2019. Nel 2020 la cessione in prestito all’Atalanta per 4 milioni di euro. Il club bergamasco provvederà poi a riscattarlo a 16. Un anno dopo la Dea lo cede al Tottenham per 50 milioni di euro. Ora il difensore argentino è attenzionato da grandi club europei. Di questo ci ha informato Graeme Bailey che su X cita Real Madrid, Bayern Monaco ed Inter come società interessate all’ex difensore della Juventus. Il Tottenham, però, non intende perdere il suo difensore e proporrà a Romero un prolungamento del contratto in essere, che ha la sua naturale scadenza nel 2027, per portarlo fino al 2030.

Anche la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale. E pensare che lo avrebbe potuto già avere in casa.